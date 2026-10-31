الملحن مدين: أحمد سعد حقق لي حلم عمري في ألبوم الموسيقى العربية

كشف الملحن مدين كواليس تعاونه مع الفنان أحمد سعد في ألبوم الموسيقى العربية، بأغنيتين، هما: أغنية وعدني، أغنية اطمن.

وقال مدين في فيديو نشره عبر حسابه على انستجرام، الآتي: أحمد سعد حقق لي حلم طول عمري ومكنتش عارف هعمله ازاي، طول عمري بتمنى ألحن لام كلثوم وعبد الحليم وكان نفسي أكون موجود في الزمن اللي فيه قيمة كبيرة جدا للجمل، ومكنتش عارف هعمل كده ازاي طبعا.

وتابع: لحد ما جالي أحمد سعد وقالي عايزين نعمل حاجة كأنك بتلحن لأم كلثوم وعبد الحليم وعملنا أول أغنية وهي أغنية وعدني، كانت فيها جمل كتير ومقامات كتير وتيمبو متغير وكان شغل كبير، شغل مش أغنية واحدة ده كأنه شغل 10 أغاني.

تعد أغنية اطمن من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع نادر حمدي، وأغنية وعدني كلمات محمود عليم وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس.

أغاني أحمد سعد ومدين

وسبق تعاون أحمد سعد والملحن مدين في عدد من الأغاني التي حققت تفاعلًا لدى الجمهور، من بينها أغنية أنا مش فاهمني، التي جاءت ضمن ألبوم الألبوم الحزين، وهي من كلمات أحمد عيسى وتوزيع توما، كما تعاونا في أغنية وصل وصل ضمن ألبوم الألبوم الإلكترو، من كلمات تامر حسين وتوزيع وميكس توما.

وامتدت النجاحات المشتركة بينهما إلى عدد آخر من الأغاني، أبرزها حبيبنا، التي حملت اسم ألبوم أحمد سعد، وجاءت من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، إلى جانب أغنية إتك إتك، التي كتب كلماتها تامر حسين، وتولى توزيعها أحمد طارق يحيى، ليشكّل هذا التعاون محطة مهمة في مشوار مدين الفني مع أحمد سعد.

ويواصل الملحن مدين نشاطه الفني، حيث تعاون مؤخرًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية كان عندك كام سنة؟، ليجددا تعاونهما بعد النجاحات التي حققاها سويًا في عدد من الأغاني، من بينها كلام عينيه، التي حققت حضورًا لافتًا