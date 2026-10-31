أحمد سعد يستعد لطرح أغنيتين جديدتين من ألبوم «الموسيقى العربية» الإثنين

يواصل الفنان أحمد سعد طرح أغنيات ألبومه الجديد «الموسيقى العربية»، بعدما كشف عن استعداده لإطلاق أغنيتين جديدتين يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، ليصل الألبوم بذلك إلى 5 أغنيات.

وكشف أحمد سعد عن تفاصيل الأغنيتين من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلاله من داخل الاستوديو أثناء تسجيل العملين، بصحبة الموزع الموسيقي نادر حمدي، في لقطات من كواليس التحضير للأغنيتين قبل طرحهما للجمهور.

https://www.instagram.com/reel/DfH6T43sBoI/?dlrf=MW9ocGh3bm8xaDNm



وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: «يوم الاتنين الساعة 7، أغنيتين من ألبوم الموسيقى العربية، استنونا»، وهو ما أثار حماس جمهوره وترقبهم للأغنيتين المنتظرتين.

وكان أحمد سعد قد طرح الأربعاء الماضي 3 أغنيات من الألبوم نفسه، الذي يتكون من 5 أغنيات، وهي: «وعدني»، و«الله زمان»، و«اطمن»، ليصبح الجمهور على موعد مع استكمال باقي الأعمال خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ألبوم «الموسيقى العربية» بوصفه الألبوم الرابع ضمن الخطة الفنية التي وضعها أحمد سعد لطرح 5 ألبومات غنائية خلال العام الجاري، حيث يسعى من خلالها إلى تقديم أشكال موسيقية مختلفة، سواء على مستوى الألحان والكلمات أو التوزيعات، مع تنويع التجارب والألوان الغنائية التي يقدمها لجمهوره.