الزمالك يترقب عرضًا لرحيل أحمد فتوح في يناير.. ما موقف معتمد جمال وحمد؟

كشف الإعلامي إسلام صادق عن آخر المستجدات داخل نادي الزمالك، في ظل الملفات المطروحة على طاولة مجلس الإدارة، وعلى رأسها مستقبل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وموقف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، إلى جانب تفاصيل عقد حمد.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك ينتظر عرض للموافقة على رحيل "فتوح" في يناير ..عدم المساس بمعتمد جمال ..وعقد حمد متبقي به ٣ سنوات".

من جانب اخر، يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي في السادسة مساء السبت 28 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الزمالك في المجموعة الثانية، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي.

وحجز الفريق الأبيض مقعده في دور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني، بالفوز عليه بهدف دون مقابل في مباراتي الذهاب والإياب.