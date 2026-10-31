قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة : نعمل على تطوير ملف الرعاية قبل الزواج والإنجاب
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي
وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
مصر تحصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بـ 47 ميدالية
أهالي ضحايا لقمة العيش على الأوسطي: بيشتغلوا يومي الجمعة والسبت علشان يوفروا احتياجاتهم
إيران تحذر ترامب: أي مغامرة عسكرية جديدة ستوسع الحرب ولن نترك لك تحديد نهايتها
ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد
إيران تدرس مقترحات نائب الرئيس الأمريكي وتوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات
التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 عند 6250 جنيهًا
حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يترقب عرضًا لرحيل أحمد فتوح في يناير.. ما موقف معتمد جمال وحمد؟

أحمد فتوح
أحمد فتوح
سارة عبد الله

كشف الإعلامي إسلام صادق عن آخر المستجدات داخل نادي الزمالك، في ظل الملفات المطروحة على طاولة مجلس الإدارة، وعلى رأسها مستقبل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وموقف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، إلى جانب تفاصيل عقد حمد.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك ينتظر عرض للموافقة على رحيل "فتوح" في يناير ..عدم المساس بمعتمد جمال ..وعقد حمد متبقي به ٣ سنوات".

من جانب اخر، يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي في السادسة مساء السبت 28 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قد وضعت الزمالك في المجموعة الثانية، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والإفريقي التونسي.

وحجز الفريق الأبيض مقعده في دور المجموعات بعدما تخطى الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني، بالفوز عليه بهدف دون مقابل في مباراتي الذهاب والإياب.

نادي الزمالك إسلام صادق أحمد فتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

الاهلي

غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

ترشيحاتنا

بطولة العالم للسباحة بالزعانف

منتخب مصر يختتم استعداداته لبطولة العالم للسباحة بالزعانف بالمياه المفتوحة

رئيس اتحاد الكرة

رئيس اتحاد الكرة يتلقى دعوة رسمية من نظيره التركي لزيارة إسطنبول

وائل جمعة

جدو يشعل مواجهة الأهلي بتصريحات نارية: بيراميدز سيلعب من أجل الفوز

بالصور

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد