قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500 أم 25000جنيه للمادة؟|التعليم تحسم جدل رسوم امتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية
بشرى لكبار السن.. مراكز الشباب مجاناً في المحافظات اعتباراً من هذا التوقيت
الأهلي يقترب من إغلاق ملف تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني
وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور
شركة الكرة في الزمالك على طاولة الحسم.. المستثمرون بالأغلبية والجمعية العمومية تفصل
وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور
الزمالك يدعو لجمعيته العمومية 8 ديسمبر.. ومقترح بخفض حصة النادي في شركة الكرة إلى 40%
تحليل مخدرات وفحص الفرامل وتفريغ الكاميرات.. ننشر قرارات النيابة الكاملة في حادث الأوسطي
نقبل النقد ونرفض التشويه..الممثلين: إطلاق مبادرة وطنية لإعادة تقييم دور الفن
استهداف روسي لمنشآت الطاقة و انقطاع الكهرباء عن 280 ألف أسرة أوكرانية
10 وفيات و24 إصابة.. حصيلة ضحايا حادث الأوسطي بالفيوم
100 شاحنة مُحملة بـ1400 طن مساعدات.. إطلاق القافلة الإغاثية الـ14 إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من إغلاق ملف تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني، في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة للرد على العرض المقدم من إدارة النادي.

وأوضح أحمد عبد الباسط، أن مدة صلاحية العرض المقدم من الأهلي للثنائي قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلقي رد من اللاعبين، قد يتجه النادي لإصدار بيان رسمي يعلن خلاله إغلاق ملف المفاوضات.

وأضاف أن البيان المحتمل سيتضمن توجيه التمنيات بالتوفيق للاعبين، بعد استكمال عقديهما مع الفريق، في إشارة إلى انتهاء محاولات التوصل لاتفاق بشأن التجدي

الأهلي يدرس ضم 3 مدافعين في يناير

وبحسب التصور المطروح، فإن رحيل ياسر إبراهيم قد يدفع إدارة الأهلي إلى تغيير خطتها في سوق الانتقالات الشتوية، من خلال التحرك للتعاقد مع ثلاثة مدافعين جدد، لتعويض الغيابات المحتملة وإعادة ترتيب الخيارات الدفاعية داخل الفريق.

وكانت الخطة الأولية للأهلي تتضمن التعاقد مع مدافعين اثنين خلال يناير المقبل، إلا أن احتمالية رحيل ياسر إبراهيم قد تفرض على الإدارة زيادة عدد الصفقات الدفاعية، من أجل الحفاظ على العمق المطلوب في الخط الخلفي وتوفير أكثر من خيار للجهاز الفني.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم احتياجات الفريق قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، بما يسمح بتجهيز قائمة قادرة على المنافسة في مختلف البطولات، خاصة في ظل أهمية الاستقرار الدفاعي خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

موقف ياسر إبراهيم يحسم تحركات الأهلي

ومن المنتظر أن تتضح ملامح خطة الأهلي الدفاعية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتطورات ملف ياسر إبراهيم، وموقف المفاوضات المتعلقة بمستقبله، إلى جانب العروض المحتملة لضم اللاعب.

وسيتحدد حجم تحركات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بناءً على الموقف النهائي للمدافع، إذ قد يكتفي النادي بضم مدافعين اثنين وفقًا للخطة الأولية، أو يتجه إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين حال رحيله، لتوفير البدائل المناسبة والحفاظ على قوة الخط الخلفي للفريق.

الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط النادي الأهلي ياسر إبراهيم محمد هاني رحيل ياسر إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

ترشيحاتنا

صندوق الإدمان

صندوق الإدمان يواصل تنفيذ أنشطته التوعوية داخل الجامعات

مهرجان النباتات الطبية والعطرية

منال عوض: مركز خدمات النباتات الطبية والعطرية يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: نجاح الخطاب الدعوي مرهون بسلامة اللغة.. وعلينا الحفاظ على الوطن وحماية المجتمع من الانحراف الفكري

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد