الأهلي يقترب من إغلاق ملف تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني، في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة للرد على العرض المقدم من إدارة النادي.

وأوضح أحمد عبد الباسط، أن مدة صلاحية العرض المقدم من الأهلي للثنائي قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلقي رد من اللاعبين، قد يتجه النادي لإصدار بيان رسمي يعلن خلاله إغلاق ملف المفاوضات.

وأضاف أن البيان المحتمل سيتضمن توجيه التمنيات بالتوفيق للاعبين، بعد استكمال عقديهما مع الفريق، في إشارة إلى انتهاء محاولات التوصل لاتفاق بشأن التجدي

الأهلي يدرس ضم 3 مدافعين في يناير

وبحسب التصور المطروح، فإن رحيل ياسر إبراهيم قد يدفع إدارة الأهلي إلى تغيير خطتها في سوق الانتقالات الشتوية، من خلال التحرك للتعاقد مع ثلاثة مدافعين جدد، لتعويض الغيابات المحتملة وإعادة ترتيب الخيارات الدفاعية داخل الفريق.

وكانت الخطة الأولية للأهلي تتضمن التعاقد مع مدافعين اثنين خلال يناير المقبل، إلا أن احتمالية رحيل ياسر إبراهيم قد تفرض على الإدارة زيادة عدد الصفقات الدفاعية، من أجل الحفاظ على العمق المطلوب في الخط الخلفي وتوفير أكثر من خيار للجهاز الفني.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم احتياجات الفريق قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، بما يسمح بتجهيز قائمة قادرة على المنافسة في مختلف البطولات، خاصة في ظل أهمية الاستقرار الدفاعي خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

موقف ياسر إبراهيم يحسم تحركات الأهلي

ومن المنتظر أن تتضح ملامح خطة الأهلي الدفاعية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتطورات ملف ياسر إبراهيم، وموقف المفاوضات المتعلقة بمستقبله، إلى جانب العروض المحتملة لضم اللاعب.

وسيتحدد حجم تحركات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بناءً على الموقف النهائي للمدافع، إذ قد يكتفي النادي بضم مدافعين اثنين وفقًا للخطة الأولية، أو يتجه إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين حال رحيله، لتوفير البدائل المناسبة والحفاظ على قوة الخط الخلفي للفريق.