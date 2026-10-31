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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل في افتتاح محكمة شبين الكوم: نذهب بالخدمات للمواطن ولا نتظره أن يأتي إلينا

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

قال المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل خلال افتتاحه مقر توثيق نادي القضاة في شبين الكوم ومحكمة شبين الكوم بعد التجديد والتطوير إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك تجديد وتطوير وتحسين للخدمات المقدمة للمواطنين وإزاء هذا التوجيه تقوم وزارة العدل فى خطتها بتطوير أبنبة المحاكم وتقدم الخدمة للمواطن بالذهاب اليه وعدم انتظاره مجيئه لنا وهذا ما حدث اليوم بافتتاح مكتب شهر عقاري جديد مع محافظ المنوفية والذي طالب بخدمة السيارات المتنقلة والتي أثبتت كفاءتها وجدواها.

تطوير محكمة شبين الكوم

وأضاف الشريف أنه تم رفع وكفاءة وتطوير قاعات غرفة المداولة وغيرها داخل محكمة شبين الكوم واستمعنا لمقترحات وشكاوى القضاه بالمحكمة وكذلك الاستماع للمواطنين لتحقيق العدالة الناجزة.

افتتاح مقر توثيق نادي القضاة في شبين الكوم

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل مقر توثيق نادي القضاة في شبين الكوم ومحكمة شبين الكوم بعد التجديد والتطوير في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم السبت.

وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف محكمة شبين الكوم الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير أبنبة المحاكم

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