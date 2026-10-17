بالأسماء.. أعضاء النيابة العامة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل والنائب العام بعد قليل

تؤدي الدفعة الجديدة من معاوني النيابة العامة بعد قليل، اليمن القانونية أمام المستشار محموج حلمي الشريف وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام وقيادات وزارة العدل.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 بتعيين دفعة جديدة بوظيفة معاون نيابة عامة، تضم خريجي وخريجات كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعتي تخرج (2021) و(2022).

جاء القرار بناءً على ما عرضه وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى واستنادًا إلى أحكام الدستور المصري وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.

تضمن القرار تعيين 685 معاونًا ومعاونة للنيابة العامة، مقسمين على المادتين الأولى والثانية بالقرار على النحو التالي:

• دفعة 2021 (المادة الأولى): شملت تعيين 51 معاونًا للنيابة العامة (47 من الذكور، و4 من الإناث).

• دفعة 2022 (المادة الثانية): شملت تعيين 634 معاونًا للنيابة العامة (525 من الذكور، و109 من الإناث).

ونصت المادة الثالثة من القرار على تحديد أقدمية المعينين بالدفعة الأولى بين أقرانهم من نفس دفعة التخرج، فيما ألزمت المادة الرابعة السيد وزير العدل بتنفيذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

قائمة الأسماء الكاملة للمعينين

أولًا: المادة الأولى - خريجو وخريجات دفعة (2021)

1. مصطفى يحيى هلال مهدي شعيب

2. إيهاب حسن صالح السيد حسن

3. محمد أحمد الدسوقي محمد البهي رضوان

4. أحمد حمدي السباعي الشربيني

5. محمود بشندي عبد العظيم أحمد

6. إبراهيم أحمد عبد الرازق أبو الروس

7. محمد أحمد عبد العزيز عبد الغفار

8. خالد هشام حامد محمد الطويلة

9. سيد حسن سيد حسن يوسف

10. ندى محمود محمد علي

11. إيهاب محمد السيد عطية القاضي

12. أحمد جمال الدين جمعة أحمد

13. محمد عادل فؤاد جبالي

14. رضوى أحمد عبد الحميد محمد البدوي

15. خالد مجدي منصور محمد الشمبل

16. كيرلس عادل فوزي متوشلح

17. مصطفى سمير عبد العظيم محمد

18. أحمد ياسر عبد الرحيم عبد الخالق

19. عمر خالد إبراهيم عبد العزيز

20. إياد السيد محمد أحمد شبكة

21. عبد الرحمن علي عبد الغني كريم

22. لؤي محمد سامي عبد العال

23. سالم محمد سالم يوسف أبو الخير

24. زياد عبد المجيد أحمد طوسون عبد المجيد ربيع

25. محمد طارق سعيد مراسي عساف

26. كريم خالد السيد عليوة معن

27. زياد محمد سالم منصور البطران

28. مصطفى عمرو عبد اللطيف إسماعيل عقرب

29. شيماء طلال مرعي محمود أبو القاسم

30. عمر علاء الدين عمر محمود حسنين

31. محمد عادل محمود صبحي عامر

32. عمرو عادل عبد العزيز عبد الفتاح

33. عبد الفتاح طه عبد الفتاح طه دسوقي

34. محمود محمد محمود محمد عبد المطلب يحيى

35. وائل محمد نشأت حسن قابيل

36. أحمد محمد إسماعيل محمد السيد نافع

37. فاروق أحمد محمد عبد الرحمن نمر

38. محمود إبراهيم علي محمد راضي

39. شهاب نبيل عبد المنعم محمد

40. عمرو وليد محمد فائق فرحات

41. محمد أحمد محمد حماد

42. أحمد بهاء الدين أبو الحمد عثمان

43. محمد جمال الدين السيد عبد الله

44. محمد حاتم أحمد عبد العزيز

45. هالة محمد عمر محمد علي الحسيني

46. فادي هنائي بخيت جرجس

47. حسام رفيق عبد الحميد الخولي

48. منار الريدي عدلي محمد

49. محمد السعيد إبراهيم السعدني

50. محمد وجيه عنتر وهبة ضبيش

51. محمد تامر عبد التواب مصطفى مخيمر

ثانيًا: المادة الثانية - خريجو وخريجات دفعة (2022)

1. ميرنا تامر عصام إبراهيم الترساوي

2. آية أشرقت أبو السادات بدير أبو المجد

3. محمد حسام محمد سامي جابر

4. منى أحمد سويلم محمد

5. زياد أحمد حسان حافظ

6. بثينة أكرم إبراهيم قنصوه

7. منار أشرف محمد صادق حسين

8. ضحى سيد عبد السميع محمد إسماعيل

9. محمد عبد الحميد نيازي عبد الحكيم

10. ملك أحمد سعيد عبد الوهاب همام

11. آية شريف إبراهيم أبو علي

12. محمود عبد العال محمد مدني

13. دينا مصطفى عبد الله محمد

14. هدير فتحي عبد الحميد عبد العزيز الرويني

15. أحمد أيمن السيد عبد المجيد العشري

16. وليد محمد إبراهيم محمد محمد يوسف

17. محمد لطفي عبد الغفار عبد الله عبد الواحد

18. ميرنا محمد هشام أحمد عبد العظيم

19. أشرقت عمرو فتحي حسين لاشين

20. سامية محمد يوسف محمد شمس

21. عمر محمد عبد العال فؤاد أبو عايد

22. رحاب حافظ شحات الكرداسي

23. هايدي حازم عبد الهادي إسماعيل

24. محمد طلعت فرج إبراهيم العدوي

25. حاتم سامي أحمد علي إبراهيم عديلة

26. هادية ناصر إسماعيل محمد دهشان

27. أحمد عياد عبد الوهاب محمود

28. محمد ماجد أحمد أحمد محمد إبراهيم عبد الوهاب

29. محمد طارق السيد صالح

30. هايدي عبد العظيم علي سراج الدين

31. علي علي علي الشخطور

32. زياد عصام الدين صياد محمد

33. مصطفى محمد مصطفى محمود

34. أحمد محمد ربيع محمد أحمد

35. ماجدة خالد صبحي عبد العظيم حسن

36. مريم مصطفى عبد الرحمن حسن أبو العلا

37. ميار فتحي عبد الحميد عبد العزيز الرويني

38. أحمد معتز عبد الرحمن أحمد

39. آلاء عبد الستار عبد المجيد أبو حجر

40. خالد أشرف صديق عبد العزيز

41. علي وليد حامد عبد الوهاب عرابين

42. فرحة أشرف أحمد لطفي الحصي

43. سارة أحمد فؤاد علي

44. نوران محمود محمد الفندي محمود الحميلي

45. محمد مجدي أحمد الحسيني تقصيرة

46. أسامة عادل أحمد محمد

47. منه الله عبد الناصر علي عبد الناصر

48. هايدي عماد سعيد عبد الغفار

49. عبد الرحمن ممدوح عبد العاطي عبد الحي وفا

50. محمود صفوت علي مصطفى

51. هالة محمد مرسي مسعود

52. مصطفى علي مرغني الصادق

53. ندى نشأت محمد أحمد

54. محمد وائل سليمان إبراهيم

55. ندى وليد يسري شوشة

56. عمرو مجدي السيد إبراهيم شبير

57. يحيى محمود عبد الواحد جابر

58. مي محمد كامل التوني

59. هبة الله هيثم إبراهيم إبراهيم العدوي

60. هاجر أنور محمود إبراهيم رضوان

61. أحمد نادر وحيد السعيد جويلي

62. ساندي مجدي عبد الملاك إسرائيل

63. أحمد سيد فرغلي سيد

64. روان عاطف توفيق عبد القادر عثمان الزيني

65. مريم أيمن محمود محمد موافي

66. نور هانئ عبد الحليم محمد

67. علا عماد الدين زكريا عبد السلام

68. حبيبة سعيد أحمد النقشبندي

69. دينا حسن محمد كامل حسن

70. أحمد محمد سيد عبد الهادي

71. نيرة رافع محمد أنور عبد الرحمن

72. ميرهان أحمد مصطفى أحمد

73. حسين محمد حسين السيد هيبة

74. أحمد علي أبو الفتوح عبد العزيز بنه

75. نورهان عماد عبد الصمد عمر قايد

76. داليا السيد جاد الكريم علي

77. تسنيم محمد أحمد محمد عبد العال

78. أحمد إبراهيم محمد أمين

79. هيدي أحمد فاروق عبد الحميد عمار

80. روان ناهض محمد حسين فرحات

81. عمر محمود علي عبد الحليم

82. آية هاشم عوض حجازي

83. عائشة محمد نجيب أحمد محمد الدليل

84. آلاء محمد علي ربيع

85. شروق خالد محمد حفني الشيخ

86. أحمد محمد عبد الفتاح إبراهيم الهجين

87. سلمى محمد صبحي عبد الله

88. روان أحمد قدري عبد اللطيف

89. مصطفى علي أحمد علي حسن

90. عبد الرحمن عادل محمد عبد الرحيم

91. بسنت محمود حسين موسى عبد الوهاب أبو طالب

92. زياد طارق عمر صلاح

93. ياسمين حسن السيد حسن علي

94. محمود حمدي صادق سعيد

95. مريم وسام محمد علي أبو سالم

96. آية عماد إبراهيم الكومي

97. أمنية ياسر أحمد أبو ضيف

98. فاطمة يسري محمد إسماعيل ذكري

99. نيرة محمد أبو ضيف باشا

100. محمد صفوت حسن عبد الله بيومي

101. كريمان كمال أحمد محمود

102. محمود حامد محمد محمد سليمان السعدني

103. أحمد محمد سامح سعد الدين عبد الكريم

104. أحمد زياد محمد محمد أحمد غازي

105. صفاء هشام محمود صبحي منصور عامر

106. أحمد حاتم إبراهيم أحمد أحمد

107. أحمد جمال حسن جودة

108. أحمد هشام سمير محمد فودة

109. هيثم يحيى عبد الغني الحسيني

110. مي أيمن جهمي محمد

111. عمر مدحت محمد رفعت صديق الشناوي

112. مصطفى يوسف محمد عبد المجيد أبو طالب

113. المعتز بالله ممدوح عبد الحميد أمين حميدة

114. منار حسن مصطفى الوكيل

115. خالد ميهوب محمد ميهوب

116. ضحى أحمد عبد الهادي محمد

117. يارا أحمد زكي إبراهيم المنوفي

118. أحمد محمد محمود حسن غراب

119. هبة عبد العاطي الفهمي عبد الكريم

120. ياسمين أحمد مصطفى خطاب

121. محمد سعد عبد الهادي حسن

122. أحمد سامح رمزي محمد

123. عمر خالد السيد عبد الحميد بكر

124. أحمد محمد يوسف أحمد علي

125. أحمد بهاء الدين جمعة أحمد محمود

126. زياد حاتم الحسيني محمد الكناني

127. يوسف محمد رزق مبروك

128. أدهم صبري حامد السيد سالم

129. زياد أيمن فاروق محرم

130. عمرو محمود محمد محمد

131. محمد وائل عبد الحميد محمد

132. كيرلس عزت زكي إبراهيم

133. مروان محمد عبد الله محمد

134. أحمد حسن معوض علي محمد الباهي

135. إبراهيم محمد سيد عبد الحافظ

136. علي مصطفى علي محمد علي

137. زياد ياسر إبراهيم عبد اللطيف

138. حفصة جمال حسين محمد

139. محمد محمود محمد عمر

140. محمد طلعت فتحي محمد الصفتي

141. محمد أبو الحسين فتحي عبد المجيد عثمان

142. دعاء عصام أحمد محمد

143. نوران عبد المنعم رشاد عفيفي حميد

144. حلا محمد ناجح عبد الحميد

145. عبد الرحمن محمد محمد أحمد فرجاني فرج

146. أحمد كمال الدين حسين أحمد

147. محمد حسان عبد الصالحين أحمد حسن

148. محمود عصام علي زينهم مراد

149. محمد أسامة محمد محمود محمد فرغلي

150. محمود عبد السلام إسماعيل السمان

151. إسلام سلامة سالم جاب الله

152. بسمة أسامة عبد العزيز عبد الغفار

153. مريم طارق فؤاد هندي

154. ياسمين طارق سعد أحمد بهنساوي

155. إسراء أشرف محمد محمد اللوزي

156. أحمد محمد أحمد أحمد الشافعي

157. محمد عبد الله قرني حسين

158. روان تامر عبد السميع أبو ناعم

159. ميار محمد عبد الحميد علام

160. ندى محمد توفيق زكي البربري

161. كريم وليد جبر عبده علي

162. مروان أحمد رشدي السنجق

163. أحمد مرتضى جاد السنباطي

164. سيف الإسلام السيد علي عبد ربه

165. حسام أحمد موسى عبد الموجود

166. مريم عبد المحسن حسن يونس

167. يمنى ناصر عبد المنصف شعبان

168. يوسف جمال عبد المنعم إبراهيم

169. زياد شريف صلاح الدين محمد الدبيكي

170. أحمد جمال محمد محمد

171. سيف أسامة راضي السيد الطوخي

172. محمد مصطفى محمود محمد علي جاد

173. سيف طارق عبد الهادي محمد المغربي

174. روضة هاني محمد طلايع مصيلحي

175. يارة عبد الجواد محمد عبد الجواد إبراهيم

176. أدهم محمد عبد السلام البرقوقي

177. إسلام حمدي أبو الجود محمد الأنصاري

178. كريم علاء سعد زغلول حلمي صالح

179. محمد أحمد محمد صبري أحمد ذكري

180. مصطفى خالد فهمي عبد الصمد

181. عبد الرحمن عمر مظهر محمد

182. ندى محمد عبد الرؤوف قبطان

183. محمد طارق طلعت عبد الجابر

184. أحمد محمد توفيق السيد محمد البنا

185. محمد ياسر محمود إسماعيل السيد

186. إبراهيم جلال إبراهيم محمد عيد

187. يارا أشرف عبد المنعم محمد

188. عبد الله إبراهيم محمود محمد محمود حسنين

189. عبد الرحمن محمد عمارة عبد الله

190. أحمد أسامة سعد عبد الحفيظ

191. شادي أيمن جمال أحمد

192. فخري شريف محمد فخري عبد اللطيف أبو النصر

193. روميساء محمود إبراهيم حامد سكر

194. مروة مصطفى عبد السلام العانوسي

195. أحمد رأفت صادق توفيق

196. روان عماد عبد الحميد محمد مهران

197. سهيلة سعد محمد سعيد أبو ذكري

198. زينة أحمد عبد الفتاح أحمد محمود

199. محمد صلاح الدين عبد الرحمن سلطان

200. عبد الرحمن حاتم السيد عبد الفتاح عبد الرازق

201. مي يحيى عبد الرحمن رشاد حمزة

202. نوران سامح حامد شاكر عبد الحليم عبد الهادي

203. عبد الرحمن إسماعيل بسيوني إسماعيل الشبراوي

204. باسل حسن محمود محمد

205. محمد طارق محمد السيد أمين

206. عمر أحمد نصر محمد نصر

207. علاء بهاء إبراهيم الدسوقي عبد المجيد زيتون

208. أحمد محسن السعيد عباس عنين

209. عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح عامر

210. أحمد محمد نجيب مزيد أبو حجي

211. شهد محمد محمد أمين حسن

212. أحمد وائل صابر أحمد

213. محمد أيمن محمود حسن

214. محمد أكرم محمد رشاد السيد أبو حساب

215. كريم سري سامي محمود

216. الحسن محمد عبد القادر محمود

217. محمد أحمد محمد أحمد عبد الله

218. ندى إبراهيم رفعت محمود الشيخ

219. مهند ربيع أحمد محمد

220. ندى خير الله سعد خير الله

221. منى محمد عبده علي شجاع

222. حازم أسامة السيد زبيب

223. فارس محمد جبريل أمين

224. يحيى صبري عباس محمد

225. محمد السيد عبد الحسيب محمد

226. مرام عزت علي عبد الحميد أبو النصر

227. مروة فايز إبراهيم حسن عبد الحفيظ

228. أحمد طلعت علي السعيد نوفل

229. مصطفى محمد محمد عبد المنعم أحمد البغدادي

230. سهيل عبده السيد عبده قليب

231. يوسف أحمد عبد الوهاب تركي

232. محمد عصام جابر إبراهيم طاحون

233. كاظم محمود محمود محمد صقر

234. رائد السيد محمد السيد محمد محمد أبو حسوب

235. كريم حسن محمد مسلم

236. محمد عبد الرشيد عبد العظيم محمد

237. أحمد رمزي محمد أمين عمر

238. زياد محمد إبراهيم حسن

239. أحمد السيد عبد الرحيم عبد الرحمن

240. مريم يحيى عبد الرحمن رشاد حمزة

241. محمد رأفت حسني محمد أحمد خليل

242. إبراهيم محمد رفعت درويش البحيري

243. كريم أحمد عباس عبد الحفيظ

244. محمد شادي عصمت رضا عبد العظيم محمد

245. جلال تامر جلال محمد السيد صلاح

246. نوران حسام عبد العزيز فهمي حسن زهران

247. أحمد أيمن أحمد فؤاد محمد الذهبي

248. شيماء أحمد مصطفى محمد الحفني

249. محمد سامي إبراهيم بدوي

250. جنا محمد أحمد محمود الجندي

251. سيف نورهام إبراهيم سيد أحمد أبو زيد

252. علي أبو بكر محمود محمد

253. عبد الرحمن محمد عباس عبد الحفيظ خلف

254. محمد أحمد محمود عبد الحميد أحمد الشريف

255. سلمى حسين محمد حسين

256. إسلام محمد عبد السلام علي

257. هند علاء الدين عثمان زكي

258. مصطفى مصطفى محمد رفعت مصطفى سليمان

259. محمد سامح شوقي عبد الوهاب

260. مؤمن محمد عبد الفتاح السيد

261. يوسف محمد مصطفى محمد

262. أحمد سلمان الفارسي محمد شعبان المهدي

263. محمود محمد صلاح محيي الدين علي الحارتي

264. عمرو إيهاب محمود محمود القصبي

265. هند محمود محمد توفيق

266. أحمد عامر محمد أحمد

267. محمد عبد العزيز فهيم محمد جميلة

268. محمد محمد عبد العزيز عيسى حرب

269. سيف الدين محمود عيسى محمد سراج الدين

270. أحمد الأسمر نظير مسعد

271. مينا نادي رفعت ناشد بهمان

272. محمد هاني محمد محاريق

273. يوسف معتز أحمد محمد حسن

274. محمود مصطفى محمد شوقي موسى علي شرف الدين

275. مريم محسن محمد رشاد حافظ بدوي

276. مازن نهرو عبد الجواد السيد عيسى

277. أمجد وحيد مسعد مسعد صقر شاهين

278. يحيى أحمد عبد الله محمد الروبي

279. أحمد رمضان إبراهيم محمود

280. إسراء صلاح حسن عبد العال

281. إسلام محمد محمد عبد الرحمن

282. أحمد محمد محمود عبد الكريم حسن

283. أدهم خالد محمد أمين

284. حسام أيمن محمد القصير

285. سارة أحمد محمد كامل أحمد باشا

286. محمد عبد الفتاح أحمد محمد علي

287. محمد عادل عبد الحكيم أبو سحلي

288. محمد نبيل عبد الستار عبد اللطيف

289. شريف محمود محمد الجمسي

290. فرح علي محمد شاهين

291. كمال الدين سامي عبد السميع الشرنوبي ليمونة

292. رانيا أحمد شداد أحمد نصير

293. يوسف هيثم رشوان أبو الحسن

294. إياد عماد عبد الله عبد الله الحمامي

295. محمد مصطفى عبد السلام خضر

296. ياسمين هلال إبراهيم محمد مصطفى

297. هادي خلف السيد صالح

298. لبنى ربيع محمد محمد

299. محمد محمد محمد عبد الهادي الدسوقي

300. كاميليا سمير محمد حجازي

301. محمد حسين إبراهيم محمود مصيلحي

302. يوسف أسامة صلاح محمد عمارة

303. خالد فتحي علي حسب الله

304. أحمد ولاء عصمت محمد محمد

305. فيروز أشرف هانئ زكي سرور

306. عمر عصام أحمد محمد حسن بكار

307. محمد أيمن عبد الوهاب عثمان

308. هشام وحيد صلاح محمد الكاشف

309. نادر غريب أحمد مراد بكير

310. يمنى حسن حسن حسن نجم

311. محمد عادل عبد العظيم محمد الشاهد

312. كريم خالد عبد الفتاح سيد سعد

313. شيرين عبد الناصر محمود عبد العليم

314. زياد محمد فاروق محمد

315. شاهر عماد الدين علي عبد المقصود جودة

316. لورانس خليل جرجس خليل فرح

317. داليا سعد علي سيد

318. معتز علاء الدين إبراهيم الجبة

319. محمد إبراهيم أبو شتية العيسوي

320. عادل طارق ربيع خالد

321. أحمد إيهاب سعيد البنا

322. عمرو أحمد سعد أحمد عبد المطلب

323. مصطفى محمد محمد توغان

324. زياد محمد مصطفى أحمد

325. سلمى حازم عبد الفتاح فتحي عبد المقصود غنيمي

326. آية السيد محمود محمد شكر

327. هدير بدوي عبد المنعم حسين

328. حسام جمال الدين زكي عبد الجواد سعيد

329. ياسمين حلمي علي أحمد الأشوط

330. محمد أحمد ربيع توفيق

331. محمد عمرو حسن السيد بدرة

332. منه ياسر إسماعيل حسانين

333. محمد عبد المجيد محمود عبد المجيد

334. علي عمر عبد العزيز حسن مهران

335. محمود محمد عادل محمود هدهد

336. أدهم أحمد رشاد أحمد

337. يوسف محمد حازم محمد أبو دوح

338. محمود شريف حسين أحمد الليثي

339. أحمد محمد سمير سلامة إبراهيم

340. عمر علي محمد بياض

341. أحمد السيد حسانين السيد حسانين

342. عمرو عاطف عبد الله إبراهيم

343. شريف علي إبراهيم مصطفى عطية البربري

344. الجاسر إسماعيل عبد الباسط إسماعيل

345. محمد ياسر صلاح الدين خشبة

346. كريم هشام رسمي عبد المنعم

347. أحمد خالد فاروق محمود

348. أدهم أحمد حسين أحمد محمد

349. محمد سراج الدين محمود محمود الزناتي

350. عبد الرحمن مصطفى أمين أحمد محمد محمد بخيت

351. فاروق محمد فاروق السيد عزازي

352. باسم محمد أحمد محمد العبسي

353. محمد عبد الحليم عبد اللطيف عبد الحليم القوني

354. عمر سامح إبراهيم أحمد

355. يوسف عمرو محمد صلاح الدين يوسف

356. نوران صلاح صلاح الدين عبد العزيز علي

357. أحمد السيد حامد أحمد إبراهيم

358. محمد عبد الله أحمد فتحي عبد الله أحمد

359. محمود محمد عبد النور الشوادفي

360. مصطفى حسن مصطفى كمال أبو كريشة

361. نانسي جمال عز عبد الفتاح منصور

362. ميسون هشام محمد عبد السلام هموس

363. مصطفى عبد الحكيم فتحي أبو زيد

364. علي علي سعيد أبو فرد

365. مصطفى طارق عبد السلام عبد اللطيف

366. محب حنا بسطوروس بسطوروس

367. سارة أحمد عبد الله علي حسن

368. سلمى حسن الأنور فتحي عبد العزيز زغلول

369. يوسف عيد أحمد محمود البيومي

370. مروان محمد عبد العزيز مدكور

371. محمد عبد الغفار عبد العال أحمد

372. إسلام صالح رمضان رضوان

373. زكريا وائل زكريا محمد الأمير

374. أحمد عصام محمد أحمد عبد الله مشهور

375. محمود محمد محمد علي إسماعيل

376. مروان محمد عبد الباسط مصطفى

377. مازن أسامة محمد رشاد موسى سليمان

378. هشام سعيد محمد عبد الحافظ

379. أحمد محمد إبراهيم سيد أحمد الدالي

380. محمد عبد الله محمد المغازي محمد السيد

381. محمد بشير عبد الرؤوف بشير عبد العال

382. أحمد محمد مصطفى الطحان

383. أحمد محمد عبد الحميد عطية قاسم

384. يمنى أحمد محمد أحمد

385. أحمد عبد الله أحمد علي

386. يوسف وائل محمد كمال أحمد بركة

387. سارة حمدي منصور طلبة الحمصي

388. محمود سالم عبده محمد عبد النبي

389. ميار محمد صالح سيد صالح النجار

390. يحيى خالد عبد العزيز عبد الرحمن الطناني

391. عبد الرحمن خالد علي محمد زكي

392. يحيى حسام الدين محمد علي أبو حلو

393. شريف رفعت شوقي برنابا

394. مروان هشام أحمد فؤاد أحمد العطار

395. أحمد عبد العزيز محمد فرج

396. ياسين محمد عزت مناع سيد

397. معتز مصطفى كمال عباس

398. محمد ممدوح محمد علي طنطاوي

399. عبد الرحمن محمد فؤاد أحمد علي صالح

400. محمد تيمور موسى أحمد أبو المجد

401. أحمد ياسر مصطفى محمد الحداد

402. محمد مصطفى ثابت حسين

403. أحمد محمد عبده عبد الرازق الكفراوي

404. أحمد فتحي سليم محمد الشاوري

405. محمد مصطفى عزت محمد إسماعيل

406. تمام عبد الستار علي نور الدين

407. فادي إبراهيم حنا عبد الملاك

408. أحمد علي محمود أبو السعود خليل

409. محمد نبيل محمد أبو الهدى الطنيخي

410. لؤي الشاذلي محمد السعيد عبد الرازق

411. عبد الرحمن علي محمد نور الدين الفرماوي

412. مهند أشرف عبد الرحمن أحمد

413. محمد حامد أحمد إبراهيم سعد

414. إسلام سعيد عبد الحليم طه عيسى

415. محمد عصام مختار عبد المطلب علي شرابي

416. أحمد وليد أحمد عبد الرحمن

417. أمجد عصمت عبد الله الشيخ

418. مصطفى أشرف زغلول سليمان

419. أحمد إبراهيم السعيد إبراهيم عابد

420. سيف الدين أحمد محمد محمود

421. كريم شريف أحمد فتحي السيد علي سليم

422. أحمد منتصر محمد توفيق عبد العال

423. آية أيمن عبد العزيز كيشار

424. عمر محمد عبد الرحيم سليم

425. إبراهيم عمر إبراهيم عبد اللاه أحمد الشريف

426. إسلام أشرف محمد العربي

427. إسلام محمد الجنيد عبد الحميد محمد

428. علي خالد مصطفى عباس

429. يوسف خالد السيد طلبة

430. لؤي الدين إيهاب معوض توفيق الليثي

431. محمود محمد السيد حسين مصطفى

432. أحمد محمد أحمد الصغير

433. محمد عبد الفتاح عارف عبد الحفيظ

434. أحمد علي صالح أحمد

435. محمد خالد فاروق حافظ الإسلامبولي

436. أحمد وليد محمد محمد الجرواني

437. عمر عبد المنعم أحمد محمد

438. زياد عمرو محمد سلامة حسان

439. يوسف هشام السيد أبو الفتوح

440. محمد زكريا منصور عباس

441. أحمد حسن سعد محمد

442. أحمد محمد علي عبد المجيد

443. عمر علاء الدين عادل عشري

444. عمر مدحت محمد علي العزب

445. محمد هاني علي محمود

446. محمد عبد الله محمد إبراهيم

447. يوسف إبراهيم أحمد خضر محمد

448. عمر يحيى هلال مهدي شعيب

449. نصر أحمد عبد الحكيم قاسم

450. مازن محمد عبد اللطيف محمد نوفل

451. يوسف محمد أسعد أحمد مرزوق

452. عبد الله عصام عبد الله إبراهيم

453. أحمد محمد لبيب أحمد سماح

454. هشام حفني عبد الفتاح حفني

455. عبد الرحمن حاتم يحيى محمد نجاتي

456. محمد عصمت محمد أحمد

457. علي بدر عبد الشكور أبو دومة

458. مينا أيمن شكري هنري

459. هشام أيمن كمال صفر علي

460. إسلام أحمد محمد حامد

461. ياسمين حسام كامل جمعة أحمد

462. أحمد عدنان محمد عبد المجيد

463. أشرف عبد الراضي عبد المنعم محمد

464. نوران سامح إبراهيم محمد

465. مصطفى عبد الفتاح سيد عبد الرحمن

466. منه الله محمد محمد رفعت المساح

467. محمود أحمد محمد صابر

468. عمر حسام عبد الحميد إبراهيم

469. أحمد دسوقي محمود أبو العز جمال الدين

470. محمد سيد عبد الموجود أحمد

471. محمد حسام الدين علي عبد العظيم عبد الحليم

472. علي كمال سيد علي حسن

473. محمود أحمد نصر مرغني

474. إبراهيم محمد إسماعيل صدقي محمد إبراهيم سالم

475. أدهم هيثم عبد المجيد علي عطا

476. يحيى أحمد فتحي مبروك

477. عبد الرحمن عادل علي شرباش

478. محمد طارق محمد مبارك

479. معتصم محمد سيد محمود

480. حسن أحمد الطيب حسن أحمد

481. إبراهيم حسن محمد عبد الرسول

482. آسر أمجد محمد فتحي عبد الله عوف

483. أشرف ناجح أبو السعود أحمد حماد قبيصي

484. محمد هشام محمد حامد الطويلة

485. محمد عبد الستار السنوسي الجبالي

486. أحمد وائل محمد مدحت محمد عباس حسن

487. يحيى طارق يحيى عبد العليم

488. محمود علي بهاء الدين محمود علي أبو العلا

489. زياد محمد يوسف عبد الرحيم شحاتة

490. وليد عماد محمد أحمد عيد

491. عمر أحمد عمر مصطفى الشهابي

492. أحمد أيمن أحمد فؤاد سابق

493. محمود بهاء الدين محمد خيرت المري

494. أسماء قرشي محمد عبد المنعم زين قرشي

495. محمد سيد حسين عبد التواب

496. عمر سعد علي عبد اللطيف

497. ساهر عبد الوهاب عبد الرحيم الشيخ

498. عبد السلام خالد حمدي جمعة

499. إبراهيم عبد المنعم عبد العظيم الطويل

500. عبد الرحمن عادل محمود سيد أحمد أبو هيكل

501. كريم هشام حامد محمد عبد العال

502. مازن محمد شحاتة عثمان

503. محمد يحيى محمد عبده العجمي

504. محمد خالد موسى عبد الفتاح موسى البروي

505. تامر حسين يوسف أحمد

506. كريم علاء الدين محمد فهمي

507. محمد أشرف فهمي حساني

508. جمال خالد جمال عبد الحميد ثابت

509. وائل أسامة أحمد النجدي عبد الستار

510. مصطفى أشرف شبل يونس

511. إسلام حسام الدين السيد علي مرسي عبد الله

512. محمد عبد الستار عبد العظيم أحمد

513. تسبيح مصطفى سعد رمضان

514. محمد عادل شحاتة علي زايد

515. محمد أحمد حسن أحمد

516. نيرة أيمن إبراهيم محمد درويش

517. عمر عبيد محمد أبو الحسن

518. مصطفى رائد عبد المنعم حشيش

519. روجينا رؤوف رفعت راجي

520. عبد الرحمن صبحي حافظ فهمي محمد فهمي

521. مازن وائل محمد عبد الفتاح الأشوح

522. يوسف محمود مصطفى محمد هيكل

523. أحمد رأفت عبد العظيم أحمد مرزوق

524. محمد مجدي رفعت بهي الدين البسيوني

525. محمود أيمن أبو النضر محمد

526. رنا علي محمد سلامة مهنا

527. ساندي أسامة حكيم يعقوب

528. محمد عبد الرؤوف محمد عباس السبعيني

529. محمود فكري إبراهيم الدسوقي محمد

530. إيهاب محمد زكي محمد

531. أدهم نصر الدين عبد الحميد عبد اللطيف

532. حسام أحمد محمد خليل محمد حسين

533. أحمد أسامة محمد العيسوي

534. موسى فتحي موسى عبد العال

535. حسن بدوي محمد حلمي علي خليفة

536. زياد أحمد سعد محمد حسب الله

537. أحمد عبد الكريم شامخ زقيم مسعود

538. فرح رضا عمر محمد حبيب

539. محمد عوض محمد خيمر

540. شريف أشرف محمد رمضان

541. مازن تامر أحمد سعيد حافظ

542. أحمد أيمن فوزي إبراهيم

543. مريم محمود مصطفى سراج

544. الحسين عبد العزيز حسن عبد الونيس

545. محمود أحمد عمران علي

546. عمر حاتم محمد عبد العزيز

547. يوسف عماد الدين عبد الرازق محمد الخازندار

548. مهند طارق عبد العليم أحمد

549. أحمد محمود محمد متولي أحمد

550. محمد عبد الرحمن زكريا عثمان الشرقاوي

551. إسلام عاطف حسن عبد اللاه

552. مصطفى رمضان عبد الحليم علي بدر

553. عبد الرحمن محمد جمال الدين إبراهيم النوري

554. مؤمن محمد صابر متولي

555. محمود خالد شوقي عاشور

556. عمر فولي محمد كامل علي أبو السعود

557. مصطفى عبد الصمد محمد سعيد

558. زياد صابر محمد علي شحاتة

559. إسلام صالح عبد الواحد خليفة

560. مصطفى هاني محمود دياب

561. حسانين مصطفى حسانين إبراهيم

562. لبنى عمرو عبد الخالق يس الخولي

563. محمود محمد عبد المنعم سلامة

564. محمد رمضان محمد أحمد

565. إبراهيم طه إبراهيم محمد الجابري

566. آلاء مجدي علي محمد حجازي

567. عمر محمود حامد محمود

568. محمد فيصل سيف النصر المقرحي

569. عبد الرحمن هاني عبد الرحمن علي حسانين

570. محمد وليد محمد متولي

571. محمد هشام محمد لطفي إبراهيم الفخراني

572. يمنى عبد الرحيم عثمان هارون

573. أحمد علاء عبد الله عبد المالك

574. عمر محمد جمال الدين كمال محمد

575. أحمد سعد علي عبد العظيم

576. أحمد محمد جمال مدبولي

577. زياد ياسر محمود محمد بطة

578. محمد محمود محمد محمود بان

579. عبد الرحمن عطا أحمد سليم

580. نور الدين أشرف ضياء الدين محمود البيومي

581. محمد مصطفى سيد علي سيد

582. سيف أحمد عبد الحميد محمد الوكيل

583. محمد وائل وحيد علي مجاهد

584. أحمد سيد عبده حسن

585. نور حسن عبد الحميد السبيعي

586. محمد ياسر عبد الحكم عباس خالد

587. كريم خالد علي شريف

588. أحمد سامي أحمد محمد علي خليل

589. مرام وائل محمد عبد المنعم بدوي

590. محمد أسامة محمد بيومي

591. علام إبراهيم علام عبد الحليم

592. مصطفى محمد محمود عبد الرازق شرف

593. أحمد عبد الحارث أحمد عبد الحارث

594. أحمد جمال محمد قبيصي خلاف

595. إبراهيم ياسر إبراهيم خليل هندي

596. يوسف تامر توفيق عبد الفضيل الخطيب

597. سليم حسام محمد محمد هنيدي

598. ياسمين عصام إبراهيم الضويني

599. مهاب الدين طارق السيد أحمد اللبودي

600. عبد الرحمن مرسي أحمد مرسي

601. معتز محمد محمود علي الجهيني

602. عمرو أسامة إبراهيم شعبان

603. أحمد علاء الدين محمد جاد أحمد

604. بلال ماهر علي عبد المطلب

605. أحمد طارق محمود عبد العظيم

606. عبد الله حسين تمام محمود

607. محمد خالد حسن محمد

608. يوسف عثمان محمد أحمد

609. علاء عبد القوي حفظي عبد القادر

610. محمد بهاء الدين محمد جمال عبد الرازق

611. أحمد جمال أبو طالب عبد المحسن

612. محمد وليد محمد حليم غازي

613. شهاب ضياء الدين دياب عبد الجواد

614. محمد عبد المقصود أحمد عطية

615. شهاب حازم عصام الدين علي أبو زبد

616. محمد رضا محمود أحمد الشناوي

617. كريم وائل أحمد عبد الله

618. أحمد محمد عبد الله أبو هاشم علي

619. فرح أحمد أحمد نبيل شاكر

620. يوسف سلامة محمد إبراهيم سليم

621. معتز عاطف عنتر وهبة عطوة

622. أحمد أبو زيد عزت البيومي

623. أحمد صابر حمادة صابر علي

624. عمر معتز علي إبراهيم صديق

625. محمد أيمن محمد كمال محمود الديب

626. مصطفى محمود عبد العزيز أحمد زياد الدبيكي

627. محمد حامد حسين محمد نصر

628. خالد حسام الدين فوزي محمد

629. مصطفى محمود محمد منصور

630. أحمد حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران

631. زياد محمد صلاح الدين محمد عبد التواب

632. عمر محمد عبد الفضيل حلمي

633. معاذ سعيد محمد محمد النجار

634. زياد حسن علي حسن إسماعيل