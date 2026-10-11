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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلبية احتياجات المواطنين | تفاصيل

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

استقبل اليوم الأحد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.


واستمع خلال اللقاء، إلى عدد من المقترحات والطلبات التي طرحها النواب والتي استجاب لعدد منها على نحو عاجل، كما وجه القطاعات المعنية بدراسة الطلبات الأخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها تحقيقًا للمصلحة العامة وإسهامًا في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المجلسين بما يسهم في دعم العمل المشترك بين سلطات الدولة.

هذا، وقد أعرب النواب عن تقديرهم لجهود الوزارة مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والتعاون البنَّاء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.

وزير العدل وزارة العدل العاصمة الجديدة مجلس النواب مجلس الشيوخ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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