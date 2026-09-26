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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يتفقد التقنيات الذكية المُزمَع تطبيقها بـ مدينة العدالة بمقر شركة هواوي بالصين

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والوفد المرافق له، جمهورية الصين الشعبية، والتقى ديفيد وانج، الرئيس الدوري الحالي لشركة «هواوي»، وبنجامين هو، رئيس شركة «هواوي مصر»، وعددًا من قيادات الشركة الإقليميين، وذلك بمقر شركة «هواوي» بمدينة شينزين الصينية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحديث الشامل لمنظومة التقاضي، والتوسع في تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية تيسيرًا على المواطنين.

شهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا للتقنيات الحديثة المُزمَع تطبيقها داخل مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، والتي تحاكي أحدث النظم المُطبَّقة في إدارة وتأمين المدن الذكية بالصين.

عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت آفاق التعاون المستقبلي بين وزارة العدل وشركة «هواوي»، للتحول الكامل نحو منظومة «التقاضي الرقمي»، ودعم المحاكم المصرية بمختلف درجاتها لتحسين كفاءة إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى، وبحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز البيانات والحوسبة السحابية المُنشأة حديثًا في مصر لاستضافة تطبيقات وزارة العدل على السحابة الرقمية الخاصة بالوزارة، فضلًا عن آليات تعظيم الاستفادة من المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية.

على هامش الزيارة، تفقد وزير العدل قاعة العروض التكنولوجية المتقدمة بمقر الشركة، حيث اطلع على أحدث الابتكارات والحلول الرقمية التي طورتها الشركة في مجالات إدارة المدن الذكية، ومراكز البيانات الفائقة، ودعم البنية التحتية للمؤسسات القضائية.

كما تفقد وزير العدل محكمة «شينزين» الرقمية، حيث اطلع والوفد المرافق له على التجربة القضائية الصينية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاوى المدنية، والمساعد القانوني الذكي الذي يقدم المشورة القانونية للمتقاضين، فضلًا عن تحليل المستندات وتقديم السوابق القضائية ذات الصلة بموضوع الدعوى للقضاة.

وتضمنت الزيارة اطلاع وزير العدل على المراحل التي مرت بها رقمنة إجراءات التقاضي الصينية، بدءًا من نشر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بنظر الدعاوى، والتقاضي عن بُعد، وتحويل الصوت إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال زيارة الوفد المصري إلى مقر جامعة «جياو تونج» بمدينة شنغهاي.

وفي المقابل، عرض وزير العدل التجربة المصرية الخاصة برقمنة المحاكم الجنائية، والتقاضي عن بُعد، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي بمختلف اللهجات المصرية، وهي المنظومة المُزمَع تنفيذها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.

كما استعرض وزير العدل التعاون مع شركة «TDH» المتخصصة في التطبيقات الرقمية القضائية والأجهزة الخاصة بالعدالة الرقمية، حيث أشاد رئيس الشركة الصينية بالتعاون مع وزارة العدل المصرية، والذي كان من نتائجه إنشاء تطبيقات الدعاوى المدنية «صحة التوقيع»، والمنصة التشاركية لوزارة العدل.

وأكد رئيس الشركة عزمها تأسيس فرع إقليمي لها في القاهرة، لاستكمال مسيرة التعاون مع وزارة العدل، وفي ختام الجولة، أشاد وزير العدل بالطفرة التكنولوجية التي عاينها، مؤكدًا استمرار التنسيق بين وزارة العدل وإدارة الإشارة والشركة الصينية لضمان تطبيق أعلى المعايير القياسية العالمية داخل «مدينة العدالة» وجميع المحاكم المصرية، بما يحقق نقلة حضارية ونوعية للعدالة الناجزة.

وزير العدل جمهورية الصين الشعبية هواوي الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئات القضائية

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