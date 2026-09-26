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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش بخاف من الموت.. سعد الصغير يكشف عن وصيته لأولاده

سعد الصغير
سعد الصغير
أحمد إبراهيم

كشف الفنان سعد الصغير عن وصيته لأولاده، موضحا أنه أكد عليهم ضرورة وضع صورته على هواتفهم حتى لا ينسوه.

وقال سعد الصغير فى تصريحات تلفزيونية : وصيت أولادي قبل وفاتي إنهم يحطوا صورتي على التليفونات، زي ما أنا عامل مع والدتي، علشان ما ينسونيش.

وأضاف سعد الصغير : بروح أزورها كل جمعة، وأتكلم معاها وأحكيلها عن كل اللي بيحصل معايا، ومش بخاف من الموت، والحمد لله إني بنيت مسجد اسمه التوبة.

سعد الصغير يزور قبر والدته 

بينما حرص الفنان سعد الصغير على زيارة مقبرة والدته، بعد زواج نجله، ووجه لها رسالة مؤثرة أعرب خلالها عن افتقاده لها وتذكره لأمنيتها بحضور فرح أحد أبنائه و أفراد أسرتها.

وقال سعد الصغير من أمام مقبرة والدته: "كان لازم أجي، أنا كنت حاطط صورة أمي في فرح ابني، لأن كان نفسها تحضر فرح حد من ولادي أو أخواتي".

وأضاف:"النهارده جيت أقولها أنا جوزت ابني»، مؤكدًا أنه حرص على زيارتها ومشاركتها هذه اللحظة التي كانت تتمنى أن تعيشها معه ومع أسرته.

وتابع سعد "وربنا يرحمك يا أمي، وأنا عمري ما هنساكي".

ويذكر أن سعد الصغير قد احتفل مؤخرًا بزفاف نجله في أجواء عائلية، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء، وحرص خلال الاحتفال على وضع صورة والدته، تخليدًا لذكراها وتحقيقًا لأمنيتها التي ظلت حاضرة في ذاكرته.

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