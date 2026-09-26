مفتي الجمهورية ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 80 عامًا.

وتقدم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى رجال القضاء المصري الشامخ، في وفاة المستشار أحمد الزند، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما دعا مفتي الجمهورية الله عز وجل أن يلهم أهل الفقيد وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه، واختتم نعيه بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.



