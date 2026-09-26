بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق

قرر محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، إحالة مديري 6 مدارس إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية رصد تدني مستوى الطلاب والتلاميذ وعدم إجادتهم لمهارات القراءة والكتابة الأساسية، كما شمل قرار الإحالة موجهي الصفوف الأولى، وموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية بالمدارس المخالفة، لمحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

وضمت قائمة المدارس المحالة للتحقيق كلاً من: مدارس «شركة السكر الابتدائية، والصوامعة الابتدائية، والقديس جرجس الابتدائية، والقديس جرجس الإعدادية، والدرب الابتدائية، والمحطة الابتدائية».





وأوضح الزقيم، أن القرار جاء نتاج جولات متابعة ميدانية مكثفة، رافقه خلالها الدكتور علي يحيى وكيل الإدارة، ومديرو المراحل التعليمية؛ حيث جرى استقراء واستكتاب الطلاب والتلاميذ داخل الفصول، والاستماع إلى قراءتهم للمحتوى السبوري والمقررات الدراسية، مما كشف عن انخفاض حاد وتراجع المستويات التعليمية لنسب متدنية في تلك المدارس.



عدم التهاون مع أي تقصير

وأكد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، عدم التهاون مع أي تقصير يمس مستقبل الطلاب، مشدداً على أن تنمية مهارات القراءة والكتابة ومتابعة تحصيل التلاميذ تقع على رأس أولويات الإدارة لتحسين جودة المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الانضباط المدرسي والالتزام بمواعيد الحضور يمثلان أساس النجاح، موجهاً بضرورة الدقة الواقعية في تسجيل غياب وحضور الطلاب، والتطبيق الحاسم للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.



تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف التواجد الميداني بمدارس المحافظة، بهدف رصد الواقع التعليمي على الأرض، ووضع حلول فورية للمشكلات الطارئة، وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل.



