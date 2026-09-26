قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين من الأمم المتحدة: الأمن المائي لمصر خط أحمر.. وهناك حدود لا يمكن تجاوزها
محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام جنوب إفريقيا
محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
هولندا الضحية المفضلة.. تعرف على أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي
الأعلى للإعلام" يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة
وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة
باستثمارات مليار جنيه.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع نافذ مصر بالسخنة
مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة
معهد الفلك: غدا تساوي الليل والنهار في القاهرة 12 ساعة لكل منهما
الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا.. أماكن التطعيم في المحافظات
مقتـ.ل 11وإصابة 30 آخرين في انفجار ببلدة ديرا إسماعيل خان الباكستانية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة بيرزيت شمال رام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق

جولة تعليم نجع حمادى
جولة تعليم نجع حمادى
يوسف رجب

قرر محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، إحالة مديري 6 مدارس إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية رصد تدني مستوى الطلاب والتلاميذ وعدم إجادتهم لمهارات القراءة والكتابة الأساسية، كما شمل قرار الإحالة موجهي الصفوف الأولى، وموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية بالمدارس المخالفة، لمحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

وضمت قائمة المدارس المحالة للتحقيق كلاً من: مدارس «شركة السكر الابتدائية، والصوامعة الابتدائية، والقديس جرجس الابتدائية، والقديس جرجس الإعدادية، والدرب الابتدائية، والمحطة الابتدائية».


 

وأوضح الزقيم، أن القرار جاء نتاج جولات متابعة ميدانية مكثفة، رافقه خلالها الدكتور علي يحيى وكيل الإدارة، ومديرو المراحل التعليمية؛ حيث جرى استقراء واستكتاب الطلاب والتلاميذ داخل الفصول، والاستماع إلى قراءتهم للمحتوى السبوري والمقررات الدراسية، مما كشف عن انخفاض حاد وتراجع المستويات التعليمية لنسب متدنية في تلك المدارس.
 

عدم التهاون مع أي تقصير

وأكد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، عدم التهاون مع أي تقصير يمس مستقبل الطلاب، مشدداً على أن تنمية مهارات القراءة والكتابة ومتابعة تحصيل التلاميذ تقع على رأس أولويات الإدارة لتحسين جودة المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الانضباط المدرسي والالتزام بمواعيد الحضور يمثلان أساس النجاح، موجهاً بضرورة الدقة الواقعية في تسجيل غياب وحضور الطلاب، والتطبيق الحاسم للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
 

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات  طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف التواجد الميداني بمدارس المحافظة، بهدف رصد الواقع التعليمي على الأرض، ووضع حلول فورية للمشكلات الطارئة، وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل.

قنا اللغة العربية نجع حمادى إدارة نجع حمادى التعليمية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الصحة تشدد الرقابة على الولادات القيصرية وتغلق غرف عمليات مخالفة

أرشيفية

30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25%.. اعرف تفاصيل مبادرة التموين

أرشيفية

بتفكر تشتري موبايل بالتقسيط.. اعرف تكلفة الفوائد على السعر

بالصور

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني

للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

مع العودة للمدارس.. كيف نتخلص من قمل الرأس؟ وتحذير من مقاومة بعض الأنواع للعلاجات

كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد