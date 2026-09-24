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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا..إنهاء قوائم انتظار اللوز واللحمية بالمستشفى العام..تكريم مدرس وتلميذ ذوى الهمم بمدرسة اللطاسنة الابتدائية

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها اجتماع تنسيقي موسع بالديوان العام استعدادًا للاحتفال بيوم السياحة العالمى، المستشفى العام ينهى قوائم انتظار اللوز واللحمية باجراء
100 عملية جراحية، المحافظ يبحث مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات دعم الابتكار الأخضر وتمكين الشباب، نائب محافظ قنا يكرم مدرس وتلميذ ذوى الهمم بمدرسة اللطاسنة الابتدائية، إصابة شاب وشقيقته بطلقات نارية خلال مشاجرة فى قرية أسمنت، قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة قنا لمدة 6 ساعات.

 

اجتماع تنسيقي موسع بقنا استعدادًا للاحتفال بيوم السياحة العالمي

عقدت محافظة قنا اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا برئاسة اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصين، لبحث الترتيبات النهائية وتنسيق الجهود بين جميع القطاعات لضمان خروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق.

وتناول الاجتماع تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية والاستعداد التام لتنفيذ فعاليات اليوم العالمي للسياحة، إلى جانب التوزيع الدقيق لأدوار الجهات المشاركة، بما يضمن تكامل العمل المشترك وظهور الفعاليات بصورة منظمة ومتميزة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة.
 

100 عملية جراحية.. مستشفى قنا العام ينهى قوائم انتظار اللوز واللحمية

قال الدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى نجح في الانتهاء من قوائم انتظار عمليات اللوز واللحمية، وإجراء 100 عملية جراحية بنجاح، وذلك من خلال فريق طبي وتمريضي وفني وإداري متكامل، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى توجيهات محافظ قنا، وحرصه المستمر على توفير الدعم الكامل للمنظومة الصحية بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتذليل كافة العقبات أمام تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل يمثل حافزًا أساسيًا لتحقيق المزيد من الإنجازات الطبية وتقديم خدمات تليق بأبناء المحافظة.
 

محافظ قنا يبحث مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات دعم الابتكار الأخضر وتمكين الشباب

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدكتورة منى شهاب، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة سهير مراد، مدير فني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن فعاليات "كليماثون صعيد مصر – تحدي الابتكار الأخضر"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات الشبابية المبتكرة في مجال الاستدامة البيئية وإدارة المخلفات.

وأكد محافظ قنا، أهمية دعم الأفكار والمشروعات الابتكارية التي يقدمها الشباب، خاصة في المجالات المرتبطة بإدارة المخلفات، والاقتصاد الدائري، والزراعة المستدامة، وكفاءة الطاقة، والحلول الخضراء القابلة للتطبيق والتوسع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الموارد.

بعد موقفه الإنسانى.. نائب محافظ قنا يكرم مدرس وتلميذ ذوى الهمم بمدرسة اللطاسنة الابتدائية
 

كرم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، التلميذ حاتم سعداوي عبد المنصف، بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي، تقديرًا لعزيمته القوية وتشجيعا لإصراره على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، والتي جعلت منه قدوة ملهمة لجميع زملائه.

كما شمل التكريم معلم التربية الرياضية طارق توفيق عبدالرحيم، تقديرًا لموقفة الإنساني والتربوي، وحرصه على مساندة التلميذ وحمله للفوز بالسباق.

إصابة شاب وشقيقته بطلقات نارية خلال مشاجرة فى قرية أسمنت بقنا

أصيب شاب وشقيقته، بطلقات نارية خلال مشاجرة وقعت مع آخرين بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.
 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شاب وشقيقته بطلقات نارية خلال مشاجرة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة.

 

قطع المياه عن عدة مناطق بقنا لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، قطع المياه عن المناطق الواقعة غرب السكة الحديد بمدينة قنا، غداً الخميس الموافق ٢٤/ ٩ /٢٠٢٦ للانتهاء من أعمال إصلاح كسر  بخط طرد صرف صحى.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأنه نظراً لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بخط طرد محطة صرف صحي مدينة العمال الرئيسية وما تتطلبه الأعمال من إجراءات فنية فإنه سوف يتم قطع المياه عن المناطق الواقعة غرب السكة الحديد بمدينة قنا.
 

قنا مياه الشرب قرية أسمنت مركز نقادة مدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي الابتكار الأخضر مستشفى قنا العام يوم السياحة العالمي أخبار قنا

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