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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت
طريقة عمل شوربة الفول النابت
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل شوربة الفول النابت.

طريقة عمل شوربة الفول النابت..

كيلو فول نابت

حبة بصل مقطعة

حوالى 2 لتر ماء

6 فصوص ثوم مفروم

ملح

ملعقة صغيرة كمون

فلفل أسود

ملعقة صغيرة شطة ( إختيارى )

عصير ليمون

2 معلقة كبيرة سمن أو زيت

طريقة عمل شوربة الفول النابت

1- فى قدر على النار نضع الماء والبصل والتوابل ( الملح والفلفل والكمون والشطة ).

2- تغسل حبات الفول جيداً وتوضع للقدر ويترك ليغلى حتى تمام النضج.

3- فى مقلاة نضع السمن مع الثوم ويقلب حتى يتحمر قليلاً .

4- يضاف للثوم عصير ليمون ويقلب ثم يضاف لشوربة الفول ويغرف فى أطباق التقديم ويقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شوربة الفول النابت اسهل طريقة عمل شوربة الفول النابت شوربة الفول النابت

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طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت
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