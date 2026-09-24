ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها

شاركت النجمة ليلى أحمد زاهر جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

تفاصيل إطلالة ليلي احمد زاهر

و تألقت ليلى أحمد زاهر بملابس كاجوال ،رفقة زوجها و ابنتها إيلا.

وتتميز ليلى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد ليلى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.







