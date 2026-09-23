«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب

رصدت أجهزة ومتابعات الأرصاد الجوية تقدم سحب رعدية ممطرة من شمال غرب ليبيا باتجاه الحدود المصرية الغربية، لتصبح على مقربة مباشرة من مدينة السلوم.

وتشير التوقعات إلى اقتران هذه السحب بفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بين خفيفة ومتوسطة، على مناطق متفرقة من الشريط الحدودي الغربي خلال الساعات القادمة.

وتواصل الجهات المختصة وهيئة الأرصاد متابعة حركة تقدم السحب والكتل المائية لحظة بلحظة؛ لمعرفة مدى امتدادها وتأثيرها على باقي المحافظات الساحلية والمناطق المجاورة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة في معظم محافظات الجمهورية غدا الخميس؛ بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط بالتزامن مع امتداد مرتفع العروض الوسطى.

سرعة الرياح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة

وحول نشاط الرياح: "تنشط الرياح في أغلب المحافظات، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد يكون ذلك محسوسا بصورة أكبر خلال فترات الليل، وكذلك في أماكن الظل".

وقد توجد بعض الأتربة والرمال المثارة مع نشاط الرياح في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية إلى جانب حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وتحديدا في منطقة خليج السويس وخليج العقبة مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر".

وعن الشبورة المائية، ستكون موجودة خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، والتي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وحذرت من المناطق التي ستتواجد بها السحب الرعدية خاصة محافظات شمال البلاد، موضحة أن ذلك سيكون غدا بعد فترات الظهيرة ومع دخول فترات المساء حيث تظهر سحب رعدية أحيانا يصاحبها ضربات البرق والرعد.

وأكدت ضرورة توخي الحذر من ضربات البرق والرعد، وكذلك النشاط القوي للرياح أسفل السحب الرعدية والذي قد يؤدي إلى تساقط بعض الأشياء فضلا عن إمكانية إثارة بعض الأتربة والرمال.. مشددة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة النشرة الجوية باستمرار، وأي تحديثات يمكن أن تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.