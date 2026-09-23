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في أول أيام الخريف.. «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في أول أيام الخريف.. «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، أول أيام فصل الخريف، أجواء مستقرة إلى حد كبير واعتدالا في قيم درجات الحرارة إضافة إلى استمرارها حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وسنشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية مع تقدم أيام فصل الخريف.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى غدا 33 درجة مئوية والمحسوسة نحو 35 درجة مئوية، في حين تظل قيم درجات الحرارة في أغلب المحافظات حول معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى أن طقس الغد سيكون حارا رطبا خلال فترات النهار على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون معتدلا خلال فترات الصباح الباكر، فيما يميل إلى الحرارة في بعض المناطق الداخلية، بينما تكون الأجواء معتدلة تماما في الأماكن المفتوحة.. أما خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، سوف تنخفض درجات الحرارة لتتراوح الصغرى في القاهرة الكبرى ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية.

وتوقعت وجود نشاط للرياح غدا خلال فترات المساء وساعات الليل ؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بنسب الرطوبة في مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومناطق من محافظات الصعيد، إلا أنها قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في مناطق من محافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار: "توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تزيد كمياتها لتصبح متوسطة أحيانا خلال فترة المساء على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين، وذلك بنسب حدوث لا تتجاوز 10%".

وأشارت إلى أن الشبورة المائية ستظل الظاهرة الجوية المؤثرة خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تكون كثيفة في بعض الأماكن المحدودة من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من وسط سيناء.

وحول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، توقعت غانم تزايد فرص سقوط الأمطار غدا الخميس، لتكون خفيفة وقد تصبح متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية كافة ومحافظات الوجه البحري، مع احتمالية كبيرة لأن تكون رعدية في أماكن محدودة .. كما توقعت سقوط أمطار يومي الجمعة والسبت المقبلين بصورة متفرقة.

ورجحت استمرار قيم درجات الحرارة دون ارتفاعات حتى منتصف الأسبوع المقبل لتتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 32 و33 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة يومية لأن فصل الخريف هو فصل التقلبات والتغيرات المناخية.

أول أيام الخريف الحرارة العظمى الصباح الباكر

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