دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية ومصادر ترجح مصدره من البحر

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الليلة، عن سماع دوي انفجار في جزيرة قشم جنوبي البلاد.

مصدر الانفجار من البحر

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية ترجيحات بأن دوي الانفجار قادم من البحر، مؤكدة عدم ورود أنباء عن استهداف جزيرة قشم بشكل مباشر حتى الآن أو وقوع أضرار حتى الآن.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية جيوسياسية وعسكرية استثنائية نظراً لإشرافها المباشر على حركة الملاحة ونقل الطاقة عبر مضيق هرمز، فضلاً عن ضمها منشآت حيوية وقواعد تابعة للحرس الثوري الإيراني.

يأتي الحادث بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.



مسار دبلوماسي متعثر

كشف مصدر أمريكي حضر اجتماع الوفد الإيراني لقناة العربية أن فرص التوصل لاتفاق بين الجانبين لا تزال محدودة، مؤكداً وجود خلافات وعقبات كبيرة، وأن واشنطن رفضت طلب طهران برفع الحصار.

وأشارت مصادر إلى وجود مناقشات أمريكية إيرانية حول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار المفروض على طهران.

تصريحات ترامب: تهديد وتلويح بالقوة

وفي تصريحات متتالية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المزيد من النفط بدأ يتدفق عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن البحرية الأمريكية أزالت الألغام من المضيق.

وشدد ترامب على أن واشنطن تملك أقوى جيش لإنهاء التهديد الإيراني، وأن إنهاء التهديد النووي الإيراني ليس له علاقة بالانتخابات، متوقعاً أن تنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

وأضاف: "سنجعل مستقبل الشرق الأوسط أكثر إشراقاً، وسنقصف منشأة جبل الفأس الإيرانية إذا لزم الأمر"، داعياً قادة إيران إلى انتهاز الفرصة.

وختم بالقول إن الحصار المفروض على إيران هو الأقوى في التاريخ، وأن بلاده عزلت طهران اقتصادياً بشكل كامل.