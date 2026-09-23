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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بفستان أحمر ورقصة بريئة .. طفلة من غزة تُواجه قسوة الدمار والركام بفرحة طفولية | شاهد

الطفلة
الطفلة
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا يرصد لحظة عفوية لطفلة من قطاع غزة، ظهرت وهي ترتدي فستانًا أحمر، وتعيش لحظات من الفرح والبهجة وسط مشاهد الدمار والركام المحيطة بها.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تعتلي شرفة مهشمة وسط أنقاض أحد المباني المتضررة، بينما كانت ترتدي فستانها الأحمر، وراحت ترقص في حالة من السعادة، في مشهد عكس تمسكها بطفولتها ورغبتها في الاحتفال بلحظة بسيطة رغم قسوة الظروف من حولها.

وبدت الطفلة وكأنها تعيش في عالمها الخاص، غير عابئة للحظات بمشهد الركام الذي يحيط بها، حيث غمرتها الفرحة وهي تتحرك بفستانها الأحمر فوق بقايا المبنى المهدم.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظي بتفاعل كبير من المستخدمين، الذين عبّروا عن تأثرهم بالمشهد، خاصة مع التناقض بين فرحة الطفلة البريئة ومشهد الدمار المحيط بها.

وأعاد الفيديو تسليط الضوء على قدرة الأطفال على البحث عن لحظات الفرح واللعب، حتى في أصعب الظروف، حيث تحولت شرفة مهشمة وسط الركام إلى مساحة صغيرة احتفلت فيها الطفلة بارتداء فستانها الأحمر.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، معتبرين أن فرحة الطفلة البسيطة حملت جانبًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما ظهرت وهي تمارس طفولتها بصورة عفوية رغم ما يحيط بها من آثار الدمار.

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