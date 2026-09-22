اللى عارفينه غلط .. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير البيض والفول على الحامل

كان المتوقع دائما أن تناول البيض والفول ليس مفيدا للمرأة الحامل فحسب بل يمنعا إصابة الجنين بالحساسية ولكن دراسة جديدة دمرت هذا الفكر السائد.

وكشفت دراسة حديثة أن تناول الحامل لكميات كبيرة من البيض والفول السوداني لا يقلل خطر إصابة أطفالهن بالحساسية الغذائية .

ووفقا لما ذكره موقع ميديكال إكسبريس كان الأطباء في السابق يرون أن التعرض المبكر لمسببات الحساسية كالبيض والفول قد يساعد الجهاز المناعي على تطوير قابلية الجسم لتحملها بدون حساسية.

ولمعرفة حقيقة هذه الفرضية اجرى الباحثون الدراسة على 2137 امرأة حاملا في أستراليا، كان أطفالهن أكثر عرضة للإصابة بالحساسية بسبب وجود تاريخ عائلي للإصابة بها.

وقسم الباحثون النساء لمجموعتين، الاولى تتناول البيض والفول السوداني بكميات كبيرة خلال الحمل وحتى أربعة أشهر بعد الولادة، بينما استكملت المجموعة الثانية نظامها الغذائي المعتاد.

وتناولت النساء في مجموعة الأولى ما لا يقل عن ست بيضات و60 حبة فول سوداني أسبوعيا، بينما كانت الأخريات لا يتناولون اكثر من ثلاث بيضات و30 حبة فول سوداني لدى المجموعة الأخرى.

نتائج الدراسة

بلغت نسبة الإصابة بالحساسية في العام الأول لأطفال النساء اللاتي تناولن كميات أكبر من هذه الأطعمة 7.8% ، بينما كانت نسبة الأطفال المصابة بالحساسية الغذائية لدى المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي المعتاد 8.4% كما لم تظهر فروق واضحة في معدلات الإصابة بالإكزيما.

كما أن زيادة استهلاك الأم للبيض والفول السوداني أثناء الحمل والرضاعة لا تمد الطفل بأى ميزة للوقاية من الحساسية.