لبحث عدد من القضايا ..محافظ بورسعيد يستقبل النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد والنائب عادل اللمعي عددًا من الموضوعات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف أحياء المحافظة، وبحث آليات دفع معدلات الإنجاز بما يحقق أفضل مردود للمواطنين.

محافظ بورسعيد يستقبل النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلس النواب، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

ومن جانبه، أشاد النائب عادل اللمعي بالجهود التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لدعم خطط التنمية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.