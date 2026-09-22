«بالدعاء والفرحة».. سيدة مسنة تستقبل محافظ بورسعيد في مشهد إنساني

في مشهد عفوي، حرصت إحدى السيدات المسنات على استقبال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالدعاء والكلمات الطيبة، بالتزامن مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها منطقة تعاونيات الجيزة بحي الزهور.

وأعربت السيدة عن سعادتها بما تشهده المنطقة من أعمال تطوير وتحسين في الخدمات والمرافق، موجهة كلمات الشكر والدعاء لمحافظ بورسعيد قائلة" أيه العسل و السكر ده ربنا يخليك و يسعدك ”، في مشهد عكس حالة من التواصل المباشر بين الأهالي والمسؤولين.

وتأتي أعمال التطوير بالمنطقة في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على الحياة اليومية لسكان المنطقة.