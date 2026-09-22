غدرت بيها.. سقوط خادمة صورت صاحبة المنزل دون علمها في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بتصوير صاحبة المنزل الذي تعمل به، أثناء وجودها داخل مسكنها، دون علمها أو الحصول على موافقتها، بمنطقة الهرم.

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما تقدمت صاحبة المنزل ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفادت خلاله باكتشاف قيام الخادمة بتصويرها داخل مسكنها دون إذن منها، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وعقب تلقي البلاغ، أجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمة، وتمكنت من ضبطها واقتيادها إلى جهات التحقيق.

وبمواجهة المتهمة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.