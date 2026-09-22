محافظ بورسعيد يستقبل مدير المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري لبحث تطوير منظومة العمل

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المستشار عبد الناصر عمر، مدير المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، والوفد المرافق، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار بحث سبل التعاون المشترك لتطوير منظومة العمل بالشهر العقاري ببورسعيد.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير آلية العمل بمكاتب الشهر العقاري بالمحافظة، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات.

بحث تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلية العمل بمكاتب الشهر العقاري ببورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة العدل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يواكب جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.