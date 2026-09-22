رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة مكبرة لضبط المخالفات البيئية

ترأس فوزي الوالي، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتعديلاته بالقانون رقم 9، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

وشملت أعمال الحملة المرور والتفتيش على عدد من الكافيهات والمطاعم ومحال الدواجن، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

الوالي: مصادرة المضبوطات واستمرار الحملات اليومية

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، بالإضافة إلى مصادرة 2 استاند حديد وشوايه وأسطوانة غاز، و19 طرابيزة، و 6 كراسي حديد، وبنك حديد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكد حي الزهور استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات وفقًا للقانون.