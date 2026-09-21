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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل المواطنين لبحث مطالبهم وتوجيهات عاجلة بحل المشكلات

أبو ليمون يعقد لقاءاته المتواصلة مع المواطنين لبحث مشكلاتهم..
أبو ليمون يعقد لقاءاته المتواصلة مع المواطنين لبحث مشكلاتهم..
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين بمكتبه، ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي يحرص خلالها على الاستماع إلى مطالب المواطنين وبحث مشكلاتهم بصورة مباشرة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام و الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وعدد من الجهات المختصة

أبو ليمون يعقد لقاءاته المتواصلة مع المواطنين لبحث مشكلاتهم.. 

ووزع المحافظ المساعدات المالية و الغذائية و اللحوم على عدد من الحالات المستحقة، ثم شملت اللقاءات عددًا من الملفات والمطالب المتنوعة، حيث استمع المحافظ إلى مواطن يلتمس تخفيض قيمة المبلغ المطلوب نظير مخالفة ارتفاع لعقار بمنطقة القابوطي، في إطار استكمال إجراءات التصالح على وحدة سكنية بالدور الأخير، موجهاً ببحث الحالة والتنسيق مع الجهات المختصة لبيان إمكانية تخفيف الأعباء المالية وفقاً للقواعد المنظمة

كما بحث المحافظ طلب أحد المواطنين بشأن رصف ورفع كفاءة أحد الشوارع بمنطقة أبراج الحاسب الآلي، لما يعانيه الشارع من تكسير وهبوط وتراكم مخلفات وتجمعات مياه، موجهاً بمعاينة الموقع ودراسة إدراجه ضمن أعمال الرصف ورفع الكفاءة وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة

وتضمنت اللقاءات طلبًا لإقامة مظلة أعلى إحدى الجمعيات الخيرية بحي الكويت، حيث وجه المحافظ بدراسة الطلب من خلال الجهات المختصة وبيان مدى إمكانية تنفيذه بما لا يتعارض مع الاشتراطات والقواعد المنظمة، إلى جانب بحث طلب مواطن بشأن تخصيص محل أو كشك صغير كمصدر دخل له ولأسرته، وطلب مواطنة مطلقة تعول ثلاثة أبناء تخصيص محل أو كشك يساعدها على توفير احتياجات أبنائها، حيث وجه المحافظ بدراسة الطلبات وإتاحة البدائل الممكنة وفقاً للضوابط ومراعاة البعد الإنساني

و استقبل المحافظ عددًا من المواطنين بشأن طلبات نقل وندب العاملين إلى هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ووجه بفحص التظلمات ومراجعة الموقف الوظيفي لكل حالة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم قانوناً

وفي ملف العمل، بحث المحافظ طلب مواطنة حاصلة على بكالوريوس تجارة لتوفير فرصة عمل تتناسب مع مؤهلها، وطلب مواطن تخصيص محل أو كشك صغير يساعده في إعالة أبنائه، كما بحث طلب مواطن يرغب في توفير بديل لعربة الشاي والقهوة التي كانت مصدر رزقه، موجهاً ببحث إمكانية توفير بديل مناسب أو تحديد موقع آخر وفقاً للقواعد المنظمة والإمكانات المتاحة

و تناولت اللقاءات عددًا من الطلبات الخاصة بـالحظائر بمنطقة القابوطي الجديد، من بينها طلب مواطن بشأن حظيرة تم شراؤها وتبين وجود قرار سابق بسحبها، حيث وجه المحافظ بفحص الملفات والمستندات ومراجعة الموقف القانوني لكل حظيرة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقواعد المنظمة.

وبحث المحافظ كذلك طلب أحد العاملين بقطاع التربية والتعليم بشأن التكليف أو الندب للعمل موجهاً عاماً أو موجهاً فنياً للمواد القانونية بالمدارس الثانوية الفنية التجارية، موجهاً بدراسة الطلب وفقاً للقواعد المنظمة واحتياجات العمل بقطاع التعليم

وفي قطاع الأوقاف، استمع المحافظ إلى طلب أحد العاملين بمديرية أوقاف بورسعيد بشأن النقل إلى مديرية أوقاف الغربية لظروفه الصحية، موجهاً ببحث حالته الوظيفية ودراسة الطلب مع الجهة المختصة في ضوء الضوابط المقررة

كما ناقش المحافظ طلب إحدى المواطنات بشأن استحقاق معاش والد زوجها، في ظل معاناة الزوج من ظروف صحية واحتياجات خاصة وعدم وجود مصدر دخل للأسرة، موجهاً بفحص الحالة والتنسيق مع الجهات المختصة بالتأمينات والرعاية الصحية لبحث سبل تقديم الدعم المستحق وفقاً للقانون

وشهدت اللقاءات كذلك بحث عدد من المطالب المتعلقة بالتعويض عن ترك أرض زراعية/مزرعة سمكية جنوب بورسعيد، وطلبات أخرى تتعلق بتحسين الظروف المعيشية وتوفير مصادر دخل، حيث شدد المحافظ على ضرورة فحص كل طلب على حدة، والوقوف على المستندات والموقف القانوني، مع العمل على تقديم الحلول الممكنة في إطار القانون.

وأكد محافظ بورسعيد أن لقاءات المواطنين مستمرة بصورة دورية، انطلاقاً من الحرص على الاستماع المباشر لمشكلاتهم ومطالبهم، والتعامل معها بجدية، بما يحقق الاستجابة الممكنة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القواعد المنظمة

ويمكن للمواطنين الراغبين في لقاء محافظ بورسعيد التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل وإرفاق المستندات الداعمة، علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

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