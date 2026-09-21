شوبير يعلق على اختيار وهيب العنتري منتخب المغرب للناشئين بدلا من مصر

علق الإعلامي أحمد شوبير على تمثيل اللاعب وهيب العنتري منتخب المغرب للناشئين بدلًا من منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج إلى متابعة واهتمام مستمر من جانب المسؤولين عن اكتشاف المواهب.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «أولاً مصر والمغرب واحد، ربنا يوفقه وبالتوفيق، دول بيبقوا زي حتت الدهب كده عايز اللي يفضل وراهم ويتعب عليهم».

وأضاف: «أخواتنا في المغرب يمكن شاطرين شوية، أتمنى يكون عندنا إلحاح ومتابعة أكثر للاعبين دول، أهم حاجة المتابعة لو تابعنا الدنيا هتمشي كويس».

وتابع شوبير: «لكن هي جت في بيتها يعني سواء في مصر أو في المغرب، هي مش بعيدة في بيتها».

وشدد الإعلامي على أهمية المتابعة المستمرة للاعبين أصحاب المواهب، خاصة في المراحل السنية، من أجل اكتشافهم مبكرًا والحفاظ عليهم ضمن منظومة المنتخبات الوطنية.