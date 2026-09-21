وزير الكهرباء بتابع خطة تأمين الشبكة ومواجهة زيادة الأحمال واستيعاب الطاقة المتجددة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء، لمتابعة خطة تشغيل وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، ومراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال والقدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.

واستعرض الاجتماع موقف مشروعات تطوير وتقوية الشبكة الموحدة، وخطط ربط مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب المخطط الزمني لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة، بما يدعم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

وتابع الوزير خطط تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعين المنزلي والصناعي، وترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن موقف المدخلات الفنية اللازمة للتوسع في قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، سواء المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة أو المحطات المنفصلة، بهدف تعظيم الاستفادة من القدرات المتجددة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن تطوير الشبكة ودراسة احتياجاتها يمثلان عملية مستمرة، مشيرًا إلى استخلاص الدروس المستفادة من تشغيل الشبكة خلال فصل الصيف الحالي، ونجاحها في مواجهة الزيادة في الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأوضح وزير الكهرباء استمرار تنفيذ خطط تحديث وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، مع العمل على إضافة مزيد من الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ خطة إضافة القدرات الجديدة وتعزيز قدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال الأعوام المقبلة.