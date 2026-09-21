بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل صوص الرانش الرهيب.

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب..

المقادير:

كوب مايونيز بيتي بالمستردة

كوب لبن رايب او زبادي

معلقة كبيرة ثوم مفروم

2 معلقة صغيرة بودرة بصل

نصف كوب خضرة طازة مفرومة (شبت وبقدونس وكزبرة)

عصير ليمونة

معلقة كبيرة خل

معلقة صغيرة شطة

معلقة صغيرة فلفل اسود

الطريقة صوص الرانش..

نعمل المايونيز البيتي

نفرم الحضرة ناعمة ونضيفها مع باقي المكونات ونقلبهم كلهم مع بعض (يدوي بدون خلاط)

نضعهم في برطمان فى الثلاجة ليلة او ساعتين على الأقل للحصول على طعم مميز

صوص الرانش تتحط على البيتزا بعد خروجها من الفرن