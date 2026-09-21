قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خطة تشجير وتجميل محافظة الجيزة.. دعم الشوارع والميادين بالأشجار والنخيل والنباتات المزهرة ورفع كفاءة المساحات الخضراء
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
الجامعة العربية: التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات والشعب الفلسطيني مرفوض
نقص الديزل يهدد الأسواق العالمية حتى 2027.. والمخزونات عند مستويات تاريخية
نبوءة عبرية تهز اسرائيل.. عالم فلك يهودي يتوقع حدثا أمنيا كبيرا
الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات
وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة
أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة
3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل
اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نقص الديزل يهدد الأسواق العالمية حتى 2027.. والمخزونات عند مستويات تاريخية

تراجع مخزونات الوقود
تراجع مخزونات الوقود
أ ش أ

رجحت بيانات ومؤشرات سوقية صادرة عن شركات متخصصة أن يستمر نقص إمدادات الديزل على مستوى العالم حتى عام 2027، في ظل تراجع مخزونات الوقود إلى مستويات تاريخية، واضطراب الإمدادات نتيجة الصراعات الجيوسياسية.
ويشكل نقص الديزل ضغطا متزايدا على النشاط الاقتصادي، نظرا لاعتماد قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتصنيع والنقل الثقيل، على الوقود بصورة كبيرة.
وأوضحت منصة يورونكست (Euronext) الأوروبية ، أن الحرب في إيران، وقبلها الحرب في أوكرانيا، تسببتا في اضطرابات واسعة بإمدادات الديزل، مع تأثر ملايين البراميل يومياً من الإمدادات في مناطق الإنتاج والتصدير الرئيسية، ما أدى إلى استنزاف المخزونات ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
وفي الولايات المتحدة، تجاوزت أسعار الديزل للمستهلكين مستوى 6 دولارات للجالون خلال سبتمبر الجاري للمرة الأولى، ما يزيد تكاليف التشغيل بالنسبة للمزارعين وشركات النقل.
وتشير أوضاع سوق التخزين إلى استمرار شح المعروض، حيث ارتفعت الطاقة التخزينية المتاحة للاستئجار في أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي إلى نحو 13 مليون برميل في أكتوبر، وهو أعلى مستوى لها في أربع سنوات، مقارنة بنحو 11 مليون برميل في يونيو.
ومن جانبه، قال ستيفن بارسميان الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "تانك تايجر" المتخصصة في وساطة التخزين، إن زيادة الطاقة التخزينية المتاحة، بالتزامن مع انخفاض مخزونات الديزل، تعكس توقعات باستمرار شح الإمدادات حتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الديزل إلى 107.9 مليون برميل في 11 سبتمبر الجاري، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات عام 1982.
وتتوقع الإدارة انخفاض مخزونات وقود التقطير، الذي يشمل الديزل، إلى أقل من 100 مليون برميل خلال سبتمبر، مع بقائها دون متوسط أدنى مستويات المخزونات المسجلة خلال خمس سنوات حتى نهاية عام 2026 ومعظم عام 2027.
وفي أوروبا، جاءت مخزونات الديزل في مركز أمستردام-روتردام-أنتويرب، أحد أهم مراكز التخزين والتكرير والتجارة، أقل بنحو 16% من متوسط السنوات الخمس في يوليو الماضي.
وفي آسيا، بلغ متوسط مخزونات منتجات التقطير في سنغافورة نحو 8.2 مليون برميل خلال الأسابيع الأخيرة، وهو مستوى مماثل لما كان عليه قبل اندلاع الحرب مع إيران، لكنه أقل من متوسط عام 2025 البالغ 9.6 مليون برميل.
وفي المقابل، قد تسهم زيادة إنتاج المصافي في الحد من ارتفاع الأسعار، إذ تشجع هوامش تكرير الديزل المرتفعة الشركات على زيادة الإنتاج.
كما قد تقدم زيادة صادرات الصين من الديزل دعما إضافيا للإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، أو حدوث أعطال كبيرة في المصافي، قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الإمدادات وارتفاع أسعار الديزل عالميا.
وتشير مؤشرات السوق إلى أن استمرار انخفاض المخزونات واضطراب سلاسل الإمداد قد يبقي أسعار الديزل مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد تدفقات الوقود العالمية.

بيانات مؤشرات سوقية إمدادات الديزل مخزونات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

محمد صلاح

محمد صلاح يصل إلى إنجلترا بطائرة خاصة

ترشيحاتنا

استنفار إسرائيلي عشية يوم الغفران

استنفار إسرائيلي عشية يوم الغفران.. تأهب جوي وتعزيزات عسكرية وأمنية تحسبًا للتصعيد

باكستان والاتحاد الأوروبي

باكستان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقات تنمية بقيمة 65 مليون يورو

"المركزي الألماني

"المركزي الألماني" يتوقع استمرار التضخم المرتفع وتباطؤ النمو في الاقتصاد

بالصور

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد