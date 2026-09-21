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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج فيش وتشبيه أونلاين بالموبايل.. الرابط والأوراق

استخراج فيش اونلاين
استخراج فيش اونلاين
رشا عوني

تزداد عمليات البحث عن طريقة استخراج فيش أونلاين ، حيث أتاحت وزارة الداخلية امكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية إليكترونيا دون الحاجة للذهاب للقسم والانتظار ساعات.

وتوفر خدمة استخراج الفيش أون لاين الكثير من الوقت والجهد، ويعكس رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

أسرع طرق استخراج الفيش الجنائي 2026

أتاحت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة أمام المواطنين الراغبين في استخراج الفيش الجنائي، ويمكن الحصول عليه من خلال الطرق التالية..

١-التوجه إلى ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني الموجودة في عدد من المراكز التجارية الكبرى.

٢-زيارة مراكز إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة مثل سيتي ستارز وداندي مول والمركز الرئيسي بالعباسية.

٣-استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

٤-الاستفادة من تطبيق وزارة الداخلية عبر الهاتف المحمول.

شروط استخراج فيش وتشبيه أونلاين 

  • أن يكون المواطن مقيمًا داخل جمهورية مصر العربية.
  • أن يتقدم المواطن بنفسه بطلب الصحيفة باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي.
  • تسليم الصحيفة يتم للشخص ذاته بعد التحقق من أصل بطاقة الرقم القومي.
  • أن تكون البصمات العشرية مسجلة مسبقًا بقطاع الأحوال المدنية عند إصدار بطاقة الرقم القومي.
  • سداد الرسوم المقررة للخدمة إلكترونيًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي 2026

يحتاج المواطن إلى تجهيز عدد من المستندات والبيانات عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وتشمل.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري.

شهادة ميلاد للقصر.

بطاقة إقامة سارية بالنسبة للأجانب المقيمين داخل مصر.

كما تتوفر خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمصريين المقيمين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية، وفقا للإجراءات والمستندات المحددة لكل بعثة.

خطوات استخراج فيش أونلاين

لاستخراج الفيش والتشبيه إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.
2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية الميكنة

4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.
5. تعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه بدقة .
6. الضغط على «تسجيل الطلب».
7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، بسداد مبلغ 100 جنيه نظير شراء استمارة، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

وتعد خدمة الفيش الجنائي المستعجل من الخيارات المناسبة لمن يحتاجون إلى الصحيفة خلال وقت قصير، حيث تتيح سرعة إنهاء الإجراءات مقابل رسوم إضافية وفقا لنوع الخدمة المتاحة.

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تجهيز الأوراق اللازمة، واستخراجه عبر موقع وزارة الداخلية سواء بالدخول عليه من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر موصولة بالإنترنت.

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