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أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026
أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026
محمد غالي

يبحث ملايين المواطنين عن أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026 أو صحيفة الحالة الجنائية، باعتبارها من المستندات الرسمية المطلوبة في العديد من الإجراءات، سواء عند التقديم على الوظائف أو استكمال إجراءات السفر أو الدراسة أو التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية.

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026

وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفرت وزارة الداخلية عدة وسائل لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، سواء من خلال منافذ ومراكز الإصدار المميكنة أو إلكترونيا عبر موقع الوزارة وتطبيقها على الهواتف المحمولة، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز الخدمة.

أسرع طرق استخراج الفيش الجنائي 2026

أتاحت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة أمام المواطنين الراغبين في استخراج الفيش الجنائي، ويمكن الحصول عليه من خلال الطرق التالية.

التوجه إلى ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني الموجودة في عدد من المراكز التجارية الكبرى.

زيارة مراكز إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة مثل سيتي ستارز وداندي مول والمركز الرئيسي بالعباسية.

استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

الاستفادة من تطبيق وزارة الداخلية عبر الهاتف المحمول.

وتعد خدمة الفيش الجنائي المستعجل من الخيارات المناسبة لمن يحتاجون إلى الصحيفة خلال وقت قصير، حيث تتيح سرعة إنهاء الإجراءات مقابل رسوم إضافية وفقا لنوع الخدمة المتاحة.

خطوات استخراج الفيش الجنائي أونلاين 2026

يمكن للمواطنين التقدم للحصول على صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية، وذلك باتباع عدد من الخطوات التي تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب، ثم استكمال البيانات المطلوبة.

وتتمثل خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا في التالي.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

إنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار خدمات الأدلة الجنائية.

تحديد خدمة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

إدخال البيانات المطلوبة وتحميل الصورة الشخصية.

سداد الرسوم إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المتاحة.

تحديد طريقة استلام الصحيفة وفقا للخيارات المتوفرة.

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي 2026

يحتاج المواطن إلى تجهيز عدد من المستندات والبيانات عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وتشمل.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري.

شهادة ميلاد للقصر.

بطاقة إقامة سارية بالنسبة للأجانب المقيمين داخل مصر.

كما تتوفر خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمصريين المقيمين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية، وفقا للإجراءات والمستندات المحددة لكل بعثة.

رسوم استخراج الفيش الجنائي 2026

تختلف تكلفة استخراج صحيفة الحالة الجنائية وفقا لنوع الخدمة المطلوبة، وتشمل الرسوم المتداولة.

الفيش الجنائي العادي بقيمة 70 جنيها، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

الفيش الجنائي المستعجل بقيمة 100 جنيه، مع شراء الاستمارة المميزة وتحديد الجهة الموجه إليها الفيش.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تبلغ مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائية ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، كما تكون الصحيفة موجهة إلى جهة واحدة فقط، لذلك يفضل استخراجها بالقرب من موعد تقديمها إلى الجهة المختصة حتى لا تنتهي فترة صلاحيتها قبل استخدامها.
 

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026

أماكن استخراج الفيش الجنائي المميكن

وفرت وزارة الداخلية عددا من الوحدات والمراكز التي تقدم خدمات استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، ومن أبرزها.

وحدة إصدار الفيش الجنائي في سيتي ستارز بمحافظة القاهرة.

وحدة إصدار الفيش الجنائي في داندي مول بمحافظة الجيزة.

المركز الرئيسي بالعباسية والذي يقدم خدمات إصدار الصحيفة العادية والمميزة.

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