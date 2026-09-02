5 سيارات حوادث تكشف حقيقة سرقة سيارة عامل على يد سمكري بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورا مدعوما بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارته بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة من القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشـرقية) بتضرره من (سمكرى سيارات "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بتسليم سيارته له لإصلاحها بالورشة الخاصة به إلا أنه امتنع عن تسليمه السيارة عقب إصلاحها وقام بالاستيلاء على أجزائها الداخلية وأجزاء داخلية لسيارة أخرى ملكه سبق وقام المشكو فى حقه بإصلاحها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته قرر بأن الشاكى قام بإحضار "٥ سيارات حوادث – سبق له الحصول عليهم من أحد المزادات" من ضمنها السيارتان المشار إليهما وقام بإصلاح ٤ سيارات منها وتسليمها إليه وامتنع عن تسليمه سيارة منها " هيكل سيارة" لعدم سداد المبلغ المُتفق عليه نظير الإصلاحات .

وبسؤال القائم على النشر قرر بإستلامه بعض أجزاء السيارة المشار إليها واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأنكر إدعاء المشكو فـى حقه بوجود مبلغ مالى متبقى عليه نظير الإصلاحات ، وإتهمه بالإستيلاء على السيارة والإمتناع عن تسليمها له وكذا بعض محتويات سيارة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









