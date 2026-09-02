القبض على المتهمين بالتعدى على شخص فى منزلة بسلاح نارى بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بالتهجم على منزله وبحوزة أحدهما سلاح نارى بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة دار السلام بسوهاج من (نجل القائم على النشر "مصاب بكدمات باليد") بتضرره من (عاملين – مقيمان بذات الدائرة) يستقلان دراجة نارية لقيامهما بالتوجه لمنزل والده ، وبحوزتهما (عصا خشبية ، سلاح نارى) والتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الجيرة .



أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وتم بإرشادهما ضبط (الدراجة النارية – السلاح النارى "بندقية آلية" والعصا الخشبية المستخدمين فى التعدى) وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.