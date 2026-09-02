بسبب أراضي الدولة.. إحالة موظفين سابقين بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية؛ على خلفية مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع أراضٍ مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة، لعددٍ من المواطنين دون وجه حق، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.

جاء ذلك في إطار جهود النيابة الإدارية المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة، والحفاظ على أراضيها، وصون المال العام؛ نجحت النيابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، في استرداد كامل مساحة تُقدَّر بنحو ٥٠ فدانًا بالمنطقة الاستراتيجية المتاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي، والتي كانت قد خُصصت بموجب قرار مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج، وذلك عقب كشف مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من تلك الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة، لعددٍ من المواطنين دون وجه حق، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.