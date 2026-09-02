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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: القمة المصرية الصينية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين

النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب
النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

قال النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن القمة المصرية الصينية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتؤكد حرص قيادتي البلدين على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.

وأوضح الغنيمي أن القمة، التي تأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، تعكس المكانة المحورية التي تحظى بها مصر لدى الصين، كما تفتح المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم المشروعات المشتركة، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وأكد عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية الصينية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من تعاون، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم جهود التنمية في مصر.

وأشار إلى أن انعقاد القمة في القاهرة يمثل رسالة ثقة في الدولة المصرية ودورها الإقليمي والدولي، ويعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الكبرى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة بكين التعاون الاقتصادي والاستثماري المشروعات المشتركة

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