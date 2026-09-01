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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعزز التعاون الإستراتيجي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور أحمد علاء، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس ما وصلت إليه الشراكة بين القاهرة وبكين من مستويات متقدمة، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك رؤية ثاقبة تجاه أهمية تعزيز العلاقات مع الصين، باعتبارها إحدى القوى الدولية المؤثرة.

وأضاف أن الرئيس السيسي حرص منذ اليوم الأول على دعم العلاقات المصرية الصينية وتطويرها على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما أسهم في بناء علاقات قوية ومتوازنة مع مختلف القوى الدولية، بما يحقق المصالح المصرية ويدعم قدرة الدولة على التحرك في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

وأوضح النائب أحمد علاء، أن أهمية زيارة الرئيس الصيني لمصر لا تقتصر على بعدها السياسي، وإنما تمتد إلى ملفات اقتصادية واستثمارية وتجارية متعددة، خاصة أن العلاقات المصرية الصينية تمتلك فرصًا واسعة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الصين تعد من أهم القوى الاقتصادية عالميا، وتعزيز التعاون معها يمكن أن يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا والاتصالات، بما يدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب ما تمتلكه من بنية أساسية ومشروعات قومية ومناطق صناعية وموقع متميز على خطوط التجارة العالمية، يجعلها شريكا مهما للصين، كما أن مصر تمثل بوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يمنح العلاقات الاقتصادية بين البلدين فرصا كبيرة للنمو، لافتا إلى أن تعزيز التعاون المصري الصيني ينبغي أن يمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على المنافسة.

وقال إن الزيارة تحمل كذلك أهمية سياسية في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث إن استمرار الحوار والتنسيق بين القاهرة وبكين يعكس رغبة مشتركة في دعم الاستقرار وتسوية الأزمات بالطرق السياسية والدبلوماسية، موضحا أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لطرف دولي واحد، حيث إن العلاقات مع الصين تمثل أحد المكونات المهمة لهذه الرؤية المتوازنة.

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