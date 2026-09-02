مصر والصين.. عقود من التعاون وطموح مشترك نحو المستقبل| التفاصيل

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الصيني شي جينبينج في قصر الاتحادية بالقاهرة، خلال استقبال رسمي بمناسبة هذه الزيارة المهمة، التي يتضمن جدول أعمالها بحث العديد من الملفات والقضايا في مختلف المجالات.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك تبادلا في النواحي التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بالإضافة أيضًا إلى الاتفاق في الرؤى حول القضايا والصراعات والنزاعات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجسدت أخيرًا خلال السنوات الماضية من خلال تطابق الرؤى ما بين القاهرة وبكين في كل الأزمات والصراعات التي دارت في المنطقة.

وأوضح أنه على صعيد العلاقات الدبلوماسية، فإن البلدين يحتفلان بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، منذ أن اعترفت مصر، وكانت من أوائل الدول العربية والإفريقية، بجمهورية الصين الشعبية عام 1956.

وأشار إلى أن البلدين واصلا تعزيز الشراكات بينهما، من خلال الإسهام في تأسيس مؤتمر باندونج في إندونيسيا خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما كان له أثر إيجابي في تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتبادل بين البلدين، فإن هناك تطابقًا في الرؤى بشأن مختلف المجالات، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو السياسي، مضيفا أن القضية الفلسطينية من المنتظر أن تحظى باهتمام كبير خلال لقاء الزعيمين، مشيرًا إلى أن الصين أعلنت، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، ضرورة وقف الحرب وعودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

وتابع: "نتحدث أيضًا عن الشراكات التجارية بين البلدين، إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين 20 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الشراكات المتعددة بين البلدين، ويجسد أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما".