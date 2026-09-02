إيران.. اصطدام ناقلتين بألغام بحرية وإيقاف رحلتيهما في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلتين بألغام بحرية وإيقاف رحلتيهما في مضيق هرمز.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في رسالة للشعب الإيراني: “نُحيطكم، أيها الشعب الشريف، علمًا بأن ناقلتي نفط، قبل ساعات، كانتا قد أنزلتا طواقمهما بتحريض من الجيش الأمريكي، ووُضعتا تحت تصرّف عملاء أمريكا للعبور عبر مسار غير قانوني، وقد انفجرتا بعد اصطدامهما بلغم وتوقفتا، وهما تحترقان”.

وأضافت: “كانت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري قد حذّرت سابقًا من مخاطر العبور عبر الممر الملغّم”.

وخُتم البيان الإيراني بالقول: “إضافةً إلى ذلك، فقد تمّ وضع تنبيهات عقابية إضافية للشركات البحرية التي تنخدع بأمريكا، بدلًا من سلوك المسار القانوني، وتضع سفنها تحت تصرّف العدو، وسيتم تنفيذها قريبًا”.