وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعّد إيران برد قوي: طائراتنا جاهزة للإقلاع فورًا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إيران قد تهاجمنا خلال الأعياد اليهودية.

وأضاف : نراقب إيران يوميا ومستعدون للرد على أي هجوم.

وأضاف أن إسرائيل تترك حاليًا للولايات المتحدة قيادة الهجمات ضد إيران، نظرًا إلى المصالح الأميركية المرتبطة بمضيق هرمز وأمن الطاقة، لكنه حذر من أن بلاده قد تنخرط بشكل مباشر في المواجهة.

وتابع كاتس: "إذا هاجمونا، فسنرد بقوة كبيرة وبشكل مستقل عن أي طرف آخر".

وأكد أن إسرائيل دمرت البرنامج النووي الإيراني خلال عملية "الأسد الصاعد"، مشيرًا إلى أن تل أبيب تراقب أي محاولة لإعادة بنائه.

وجدد التشديد على أن بلاده "لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن اليوم، استهداف قاعدة علي السالم في الكويت بهجوم صاروخي، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من العناصر.

وأضاف الحرس الثوري، أنه نفذ، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، هجمات استهدفت مواقع أمريكية في كل من الأردن والبحرين وأربيل.