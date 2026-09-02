الجيش الإسرائيلي: إنذارات تسلل مسيرة بالجليل الأعلى ربما نجمت عن إطلاق صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي

رجح الجيش الإسرائيلي أن تكون الإنذارات التي دوت في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء) بشأن تسلل طائرة مسيرة في منطقة الجليل الأعلى قد انطلقت إثر إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف تبين أنه وهمي.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في منطقة الجليل الأعلى، عقب رصد طائرة مسيرة عبرت من لبنان، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صواريخ اعتراضية أُطلقت باتجاه الهدف، مشيرا إلى أن نتائج محاولات الاعتراض لا تزال قيد الفحص، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وعقب تفعيل صفارات الإنذار، حدّثت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليماتها، وسمحت للسكان في مناطق دفنة، وهجوشريم، وكفار يوفال، ومعيان باروخ بمغادرة الأماكن المحمية.