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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور في أحدث ظهور له من حفل خطوبة شقيق زوجته | شاهد

امام عاشور
امام عاشور
سارة عبد الله

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر إمام عاشور من حفل خطوبة شقيق زوجته ياسين حافظ، في أجواء عائلية، وحرص على تهنئته وعلّق: “مبروك يا حبيبي”.

من جانب آخر، أكد الإعلامي هاني حتحوت، جاهزية إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف هاني حتحوت عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" إن مصدر في الجهاز المعاون للحسين عموتة أكد مشاركة إمام عاشور في اللقاء الودي اليوم أمام دلفي وأصبح جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة أمام سموحة.

واختتم أن إمام عاشور تخلص من الإصابة وأصبح جاهزًا بشكل كامل وقرار انضمامه لقائمة مباراة الفريق يرجع إلى الحسين عموتة.

إمام عاشور انستجرام ياسين حافظ

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