أحمد كشري: زيزو لعيب عادي.. ومروان عطية وشوبير فيهم من ريحة جيلي في الأهلي

أشاد أحمد كشري، لاعب الأهلي السابق، بمستوى الثنائي مروان عطية ومصطفى شوبير، مؤكدًا أن قدراتهما الفنية والبدنية كانت تؤهلهما للعب ضمن جيل الأهلي السابق الذي ينتمي إليه.

وقال كشري، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن مروان عطية ومصطفى شوبير يمتلكان إمكانيات مميزة، وكان بإمكانهما حجز مكان ضمن صفوف جيله السابق، لما يتمتعان به من جودة فنية وشخصية قوية داخل الملعب.

وفي المقابل، رأى لاعب الأهلي السابق أن أحمد سيد زيزو لم يكن ليحجز مكانًا في تشكيلة جيله، معتبرًا أن مستواه أقل من مروان عطية ومصطفى شوبير وفقًا لرؤيته الشخصية.