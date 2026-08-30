إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة هند صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

إطلالة هند صبري

وتألقت هند صبري، مرتدية فستانا صيفيا ذا ألوان جذابة تكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هند صبري أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هند صبري، في المكياج على الألوان البنية اللامعة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هند صبري