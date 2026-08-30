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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة نيبال .. نحو 700 قتيل وآلاف المفقودين بينهم أجانب

فيضانات
فيضانات
محمد على


تعمل فرق الإنقاذ بكل قوتها في نيبال بحثا عن ناجين، حيث يبلغ عدد ، المفودين نحو 3 آلاف مفقود.

كما تعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الناجين العالقين على الحدود بين نيبال والصين.

وتكافح فرق الإنقاذ منذ 3 أيام بسبب الفيضانات التي أودت بنحو 700 شخص وخلّفت دماراً هائلاً.

وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد، الأربعاء، لا تزال غير نهائية.

وفي الهند، قالت السلطات إنها انتشلت سبع جثث من أنهار تتدفق من النيبال، يُعتقد أنها تعود لضحايا الفيضانات. إلا أن هذه الحصيلة لا تُحتسب ضمن عدد القتلى الرسمي.

وفي بارقة أمل السبت، نجحت السلطات النيبالية في مدّ أنبوب في نفق علق فيه عمّال كانوا يعملون في مشاريع سدود كهرومائية من المحتمل أن يكونوا ما زالوا على قيد الحياة.

وقال وزير الداخلية سودان جورونج "بدأنا بنقل الأكسجين من خلال هذه الفتحة الصغيرة وسنبدأ أعمال الحفر لإيفاد طاقم إسعاف".

وترجّح الحكومة النيبالية أن يكون أكثر من 100 عامل على قيد الحياة في الموقع. وتركّز أجهزة الإسعاف على ورشتي تريشولي 3أ و3ب.


ويعزو الخبراء والعلماء الكارثة إلى انهيار جليدي قوي جارف، ساد اعتقاد في البداية أنه زلزال بقوة 5,2 درجات.

وبحسب العلماء، يفاقم التغير المناخي حدّة الظواهر المناخية القصوى وتواترها.

وقال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمناخ في بيان السبت إن "التغير المناخي الناجم عن حرق كميات هائلة من الفحم والنفط والغاز يجعل حوادث مأساوية كهذه وغيرها في العالم أكثر ترجيحا وتواترا وخطورة".

وأشار شيسير خانال وزير الخارجية النيبالي في بيان منفصل إلى أن "النيبال تصدر أقلّ من 0,01 في المائة من الغازات الدفيئة، لكن نحن الشعب النيبالي من أبرز ضحايا التغير المناخي".


ومن بين المفقودين مئات السياح والحجاج وأجانب يعملون في مواقع بناء سدود في المنطقة، بالإضافة إلى عدد يتزايد باستمرار من سكان القرى المدمرة، حيث جرفت السيول  كل المنازل القريبة من أحد الأنهار.

وقالت جمعية "إيشا" بإدارة الزعيم الروحي الهندوسي سادجورو أن 80 من أعضائها كانوا في حجّ في منطقة قييرونج الأكثر تأثّرا بالكاثة .

إسعاف وزير الداخلية سودان جورونج وزير الخارجية النيبالي نيبال الصين

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