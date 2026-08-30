فستان لافت.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة جوري بكر

وأطلت جوري بكر، مرتديه فستان لافت ومميز باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر