الإيجار التمليكي خلال شهر.. دليل شامل بأماكن الوحدات والمساحات وقيمة الإيجار

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار والإيجار التمليكي أمام المواطنين في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، ضمن توجه يستهدف توفير بدائل سكنية متنوعة تتناسب مع القدرات المالية والظروف الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال شهر، وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء.



ويأتي الطرح تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير وحدات بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية، في إطار منظومة تستهدف توسيع الخيارات السكنية المتاحة.

تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

أوضحت وزيرة الإسكان أن الإعلان الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتضمن 8464 وحدة سكنية في المحافظات، إلى جانب 3256 وحدة في المدن الجديدة، فضلًا عن 3280 وحدة من الوحدات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتأتي هذه الوحدات بخلاف الوحدات التي سبق الإعلان عن الاستعداد لطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والمقرر طرحها خلال شهر أيضًا.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل في الوقت نفسه طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، كما يستعد لإطلاق إعلان جديد لوحدات محور محدودي الدخل بنظام التمليك في المحافظات والمدن الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على تنويع محاور الوحدات المطروحة، بما يتيح بدائل سكنية متعددة تلائم مستويات الدخول والقدرات المالية المختلفة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتوفير السكن الملائم والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وحدات بمساحات 75 و90 مترًا في المحافظات

من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الوحدات التي يتضمنها الإعلان الجديد، موضحة أنه يشمل طرح 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، إلى جانب 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا في المحافظات.

وتنتشر الوحدات المطروحة بمساحة 90 مترًا مربعًا في عدد من المحافظات، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

أما الوحدات التي تبلغ مساحتها 75 مترًا مربعًا، فيقتصر طرحها بالمحافظات على محافظة المنيا، وفقًا للتفاصيل التي أعلنتها الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتأتي هذه التوزيعات في إطار خطة الصندوق لتوفير وحدات بمساحات مختلفة، بما يمنح المواطنين فرصًا أكبر لاختيار الوحدة التي تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم.



طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار في المدن الجديدة

يشمل الإعلان الجديد أيضًا 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، موزعة بين 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتتضمن المدن الجديدة التي ستشهد طرح وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا: أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

أما المدن الجديدة التي ستشهد طرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، فهي حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

ويأتي هذا التوزيع ليشمل مجموعة واسعة من المدن والمحافظات، بما يتيح للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج خيارات متعددة وفقًا لمحل الإقامة أو العمل والضوابط المحددة في الإعلان.

3280 وحدة ضمن مبادرة حياة كريمة

أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومن المقرر طرح عدد من الوحدات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة في مناطق مختلفة من الجمهورية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للصندوق.

ويتضمن الإعلان الجديد طرح 3280 وحدة من وحدات «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع هذه الوحدات في محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.

ويعكس إدراج وحدات «حياة كريمة» ضمن الطرح توجه الصندوق إلى توسيع نطاق الخيارات السكنية المقدمة للمواطنين، وعدم قصر برامج الإتاحة السكنية على المدن الجديدة فقط.

شروط الحصول على وحدات الإيجار الجديدة

أشارت مي عبد الحميد إلى أن الإعلان يتضمن مجموعة من الشروط التي سيتم توضيحها بصورة تفصيلية في كراسة الشروط الخاصة بالطرح، ومن أبرزها ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

كما تشترط المنظومة ألا تزيد القيمة التي يتم استقطاعها شهريًا عن 25% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، بينما يتم سداد باقي القيمة الإيجارية في صورة دعم مقدم للمستفيدين.

وتستهدف هذه الآلية تخفيف العبء الشهري عن المستفيدين، وإتاحة فرصة الحصول على مسكن بنظام إيجاري يتناسب مع مستوى الدخل، مع الالتزام بالضوابط المالية والاجتماعية التي يحددها الصندوق.



مدة الإيجار وإمكانية التجديد

تمتد المدة الإيجارية للوحدات المطروحة إلى 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها لمدة إيجارية إضافية أخرى، وفقًا لرغبة المواطنين المستفيدين.

ويشترط للتجديد أن يكون المواطن المستفيد قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه.

ويكون التجديد لمدة أخرى مماثلة، وفق الشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار، يتعين عليه تقديم طلب قبل نهاية المدة الثانية بحد أدنى 3 أشهر، على أن يحدد في الطلب رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.

موقف مستأجري وحدات الإيجار القديم

تضمن الإعلان شرطًا خاصًا بالمتقدم أو أحد أفراد أسرته في حال كان مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، ويرغب في الاستفادة من الوحدات الجديدة.

وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المتقدم قد سبق له تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية، فضلًا عن التنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل استلام الوحدة الجديدة.

كما يجب تقديم إقرار التنازل موثقًا لدى الشهر العقاري، وفي حال عدم تقديم الإقرار يعتبر ذلك عدولًا عن الطلب، ويتم بناء عليه إيقاف إجراءات التخصيص والتعاقد.

إمكانية التحويل من الإيجار إلى التمليك

أتاحت منظومة وحدات سكنية بنظام الإيجار إمكانية استفادة المواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل.

ويتم ذلك بعد خصم قيمة الدعم الذي سبق الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه، مع ضرورة رد الوحدة السكنية المخصصة للمواطن بنظام الإيجار إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها عند التسليم.

وفي حال وجود أعمال مطلوبة لرفع كفاءة الوحدة، يتعين سداد تكلفتها، إلى جانب تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد، وذلك بعد مرور سنة كحد أدنى.

بحث اجتماعي للتأكد من استحقاق الدعم

تشمل إجراءات الاستفادة من البرنامج إجراء بحث اجتماعي أو تقرير استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام، بهدف التأكد من صحة المستندات التي يقدمها المواطنون والتحقق من مدى استحقاقهم للحصول على دعم الإيجار.

كما يتم إجراء استعلام بشأن سبق استفادة المواطن المتقدم وأسرته، أي الزوج أو الزوجة والأولاد القصر الراغبين في التأجير، من برامج الصندوق.

ويهدف الاستعلام إلى التأكد من عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني آخر، أو الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري، وذلك لتحديد مدى استحقاقهم لدعم الإيجار من عدمه.

شرط الإقامة أو العمل بالمحافظة

أوضحت مي عبد الحميد ضرورة أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، من المقيمين أو العاملين في المحافظة نفسها التي توجد بها الوحدة السكنية المتقدم للحصول عليها.

ويتم إثبات ذلك من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، مع استثناء وحدات المحافظات من هذا الشرط.

ويأتي هذا الشرط ضمن الضوابط المنظمة لتحديد المستفيدين وربط الوحدة السكنية بالاحتياجات الفعلية للمواطنين في المناطق والمحافظات المختلفة.



تنويع البدائل السكنية للمواطنين

تؤكد وزارة الإسكان أن الطرح الجديد يأتي ضمن سياسة تستهدف تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وعدم الاقتصار على نظام التمليك وحده، إذ يوفر نظام الإيجار بديلًا يتناسب مع شرائح قد لا تكون قادرة على تحمل أعباء شراء الوحدة أو سداد أقساط التمليك.

ويعكس طرح 15 ألف وحدة ضمن الإعلان الجديد توجهًا لتوفير حلول سكنية متعددة، سواء في المحافظات أو المدن الجديدة أو الوحدات التي تم تنفيذها في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإعلان الجديد سيسهم في تنويع الخيارات التي يطرحها الصندوق أمام المواطنين للحصول على وحدة سكنية، بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والمالية الخاصة، مع استمرار الصندوق في تنفيذ برامج الإسكان المختلفة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

وفي ضوء ذلك، يستعد المواطنون الراغبون في الاستفادة من الطرح الجديد لمتابعة كراسة الشروط والإعلان الرسمي لمعرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بإجراءات التقديم والمستندات المطلوبة، وقواعد الاستحقاق، ومواعيد الطرح، والقيمة الإيجارية والضوابط التي سيحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.