أسبوع الأفلام الصينية يعود إلى القاهرة احتفالا بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الصينية

تستضيف سينما الهناجر التابعة لوزارة الثقافة المصرية فعاليات أسبوع الأفلام الصينية، الذي تنظمه لجنة مصر للأفلام بالتعاون مع شركة أوري جروب الصينية في مصر، للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2026.

ويأتي تنظيم أسبوع الأفلام الصينية في إطار جهود لجنة مصر للأفلام لتعزيز التعاون السينمائي والثقافي بين مصر والصين، ودعم جسور التواصل بين المؤسسات السينمائية في البلدين، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والفني.

ويتضمن برنامج الفعاليات عرض خمسة أفلام صينية متنوعة، تمثل عددًا من الأنماط السينمائية المختلفة، بما يتيح للجمهور المصري فرصة التعرف على جانب من التجربة السينمائية الصينية والتنوع الذي تتميز به صناعة الأفلام في الصين.

ويشهد الأسبوع هذا العام أهمية خاصة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، وهي مناسبة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين على مدار عقود.

وتسعى الفعالية إلى الاستفادة من السينما باعتبارها إحدى أهم أدوات التواصل الثقافي بين الشعوب، من خلال إتاحة مساحة للتعرف على الثقافة والفنون الصينية، وتعزيز الحوار والتبادل بين صناع السينما والمؤسسات الثقافية في البلدين.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من أسبوع الأفلام الصينية في القاهرة استمرارًا للتعاون السينمائي والثقافي بين مصر والصين، في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، خاصة على المستويين الثقافي والفني.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات الأسبوع حضورًا من المهتمين بالسينما والثقافة الصينية، إلى جانب عدد من العاملين في المجال السينمائي، بما يسهم في دعم فرص التعاون المستقبلي وفتح مجالات جديدة للتبادل الفني بين البلدين.