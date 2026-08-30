قبل دفع فاتورة الكهرباء .. احسب قيمة الاستهلاك وتأكد من القراءة

تزايد اهتمام المواطنين بطرق مراجعة فاتورة الكهرباء والتأكد من صحة القراءة وقيمة المبلغ المطلوب سداده، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، وما قد يترتب على زيادة الاستهلاك من الانتقال إلى شرائح أعلى وارتفاع قيمة الفاتورة المستحقة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن ضبط منظومة فواتير الكهرباء ومنع القراءات أو التقديرات الجزافية يأتيان ضمن أولويات العمل بوزارة الكهرباء، مشددًا على أن هذه الملفات تمثل مهام أساسية تستوجب التعامل معها بشكل مستمر، دون الحاجة بالضرورة إلى تدخل رئاسي للتأكيد عليها.

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كيف تتأكد من صحة قراءة عداد الكهرباء

وأوضح الدكتور حافظ سلماوي، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمود جوهر ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منظومة العدادات في مصر تضم أكثر من نوع، وهو ما يعني اختلاف طريقة التعامل مع الاستهلاك وقيمة الفاتورة بحسب نوع العداد المستخدم لدى المشترك.

وأشار إلى أن العدادات التقليدية تعتمد في احتساب الفواتير على القراءات المسجلة، وهو ما يجعل تسجيل القراءة الفعلية للعداد عنصرًا أساسيًا في تحديد قيمة الاستهلاك والمبلغ المستحق على المشترك.

وأوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ألزم منذ فترة بتصوير العداد أثناء تسجيل القراءة، بهدف ضمان توثيق القراءة وإتاحة الرجوع إلى الصورة عند وجود أي اعتراض أو خطأ، إلى جانب إثبات إجراء القراءة فعليًا.

وبالتالي، فإن الاحتفاظ بصورة قراءة العداد يمثل وسيلة مهمة لتوثيق الاستهلاك الفعلي، خاصة إذا ظهرت لاحقًا مشكلة تتعلق بقيمة الفاتورة أو بوجود اختلاف بين القراءة المسجلة والاستهلاك الحقيقي.

ما الفرق بين العداد التقليدي والعداد مسبق الدفع

وأوضح أستاذ هندسة الطاقة أن منظومة العدادات في مصر تضم أكثر من نوع، ومن أبرزها العدادات مسبقة الدفع التي تختلف في طريقة التعامل معها عن العدادات التقليدية التي تعتمد على إصدار فاتورة بناءً على القراءة.

وفي حالة العداد مسبق الدفع، لا يعتمد المشترك على إصدار فاتورة دورية بالطريقة نفسها التي تعمل بها العدادات التقليدية، وإنما يقوم بشحن رصيد العداد ثم استهلاكه وفق معدلات الاستخدام.

وعند نفاد الرصيد، يستطيع المشترك إعادة شحن العداد إلكترونيًا، وتستمر عملية الاستهلاك وفق الرصيد المتاح ومعدلات استخدام الكهرباء.

ويعني ذلك أن متابعة الرصيد في العدادات مسبقة الدفع تمنح المشترك قدرة أكبر على مراقبة استهلاكه بصورة مستمرة، في حين ترتبط العدادات التقليدية بقراءة الاستهلاك وتسجيلها ثم احتساب قيمة الفاتورة وفق الشرائح المطبقة.

لماذا ترتفع قيمة فاتورة الكهرباء في الصيف

وأشار سلماوي إلى أن منظومة الفواتير تشهد قدرًا كبيرًا من الضبط، إلا أن جانبًا من المشكلة يرجع إلى عدم إلمام بعض المواطنين بطريقة احتساب قيمة الاستهلاك، خاصة خلال أشهر الصيف التي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء، وبالتالي تزيد معدلات الاستهلاك وقيمة الفواتير.

وتتزايد أهمية فهم طريقة احتساب الاستهلاك خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، إذ يؤدي زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية إلى ارتفاع كمية الكهرباء المستهلكة، وهو ما قد يترتب عليه انتقال المشترك إلى شرائح استهلاك أعلى.

وأكد أستاذ هندسة الطاقة أن قيمة استهلاك الكهرباء ترتبط بالشرائح، حيث ينتقل المشترك إلى شرائح أعلى كلما زاد استهلاكه، موضحًا أن جزءًا مهمًا من الحل يتمثل في زيادة التوعية بتعريفة الكهرباء وكيفية احتساب الفاتورة وأساس تحديد قيمتها.

ومن هنا، فإن معرفة القراءة السابقة والحالية للعداد تساعد المشترك على تكوين صورة أوضح عن كمية الكهرباء التي استهلكها خلال الفترة محل الحساب، كما تتيح له مقارنة الاستهلاك بين الفترات المختلفة وملاحظة أي زيادة غير معتادة.

كيف تحسب فاتورة الكهرباء بنفسك

ولرفع مستوى وعي المواطنين بطريقة احتساب فاتورة الكهرباء، أتاح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني برنامجًا بعنوان «احسب فاتورتي»، يمكن للمشترك الاستفادة منه لمعرفة القيمة المتوقعة للفاتورة.

وأوضح سلماوي أن المشترك يستطيع من خلال البرنامج إدخال القراءة السابقة للعداد والقراءة الحالية، ليقوم البرنامج بحساب القيمة المتوقعة للفاتورة.

وتوفر هذه الأداة وسيلة عملية للمشترك لمقارنة القيمة المتوقعة بالمبلغ الوارد في فاتورة الكهرباء، بما يساعد على زيادة الوعي بطريقة احتساب الاستهلاك، ويمنح المواطن فرصة أفضل لفهم الأساس الذي جرى بناء قيمة الفاتورة عليه.

ما أهمية تصوير عداد الكهرباء عند تسجيل القراءة

يمثل تصوير العداد أثناء تسجيل القراءة أحد الإجراءات المهمة في توثيق الاستهلاك، وفق ما أوضحه أستاذ هندسة الطاقة، إذ تتيح الصورة الاحتفاظ بدليل على القراءة التي جرى تسجيلها في وقتها.

كما يمكن الرجوع إلى الصورة في حال وجود اعتراض أو خطأ يتعلق بالقراءة، فضلًا عن كونها وسيلة لإثبات أن عملية القراءة تمت فعليًا.

وتزداد أهمية هذا الإجراء بالنسبة للمشترك الذي يريد مراجعة فاتورته والتأكد من أنها تعبر عن استهلاكه الحقيقي، خاصة عندما يلاحظ اختلافًا في قيمة الفاتورة أو زيادة في الاستهلاك مقارنة بفترات سابقة.

هل زيادة الاستهلاك تؤدي إلى شريحة كهرباء أعلى

ترتبط قيمة استهلاك الكهرباء بالشرائح، وكلما زاد استهلاك المشترك انتقل إلى شرائح أعلى، وفق ما أكده الدكتور حافظ سلماوي.

وتعد هذه النقطة من أهم الأمور التي ينبغي أن يلم بها المواطن عند مراجعة فاتورة الكهرباء، لأن زيادة الاستهلاك لا تعني فقط زيادة عدد وحدات الكهرباء المستخدمة، وإنما يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الانتقال إلى شريحة استهلاك أعلى، وبالتالي ارتفاع قيمة المبلغ المطلوب سداده.

ولهذا تبرز أهمية متابعة الاستهلاك بصورة مستمرة، وعدم انتظار صدور الفاتورة فقط لمعرفة قيمة الاستهلاك، خصوصًا خلال أشهر الصيف التي تشهد زيادة في استخدام الكهرباء.

كيف تراجع فاتورة الكهرباء قبل دفعها.

يمكن للمشترك مراجعة فاتورة الكهرباء قبل دفعها من خلال التأكد من قراءة العداد المسجلة ومقارنتها بالقراءة الفعلية، مع الاستفادة من صورة العداد التي يتم التقاطها أثناء تسجيل القراءة في العدادات التقليدية.

كما يمكن الاستعانة ببرنامج «احسب فاتورتي» الذي أتاحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، وذلك بإدخال القراءة السابقة والحالية للعداد لمعرفة القيمة المتوقعة للفاتورة.

وتساعد هذه الخطوات على رفع وعي المواطن بطريقة احتساب قيمة الاستهلاك، كما تمنحه قدرة أكبر على اكتشاف أي اختلاف يحتاج إلى مراجعة قبل إتمام عملية السداد.

كيف تساعد معرفة شرائح الكهرباء في فهم الفاتورة

تعد معرفة شرائح استهلاك الكهرباء من العناصر الأساسية لفهم قيمة الفاتورة، خاصة أن المشترك ينتقل إلى شرائح أعلى كلما ارتفع استهلاكه.

وأكد سلماوي أن زيادة التوعية بتعريفة الكهرباء وكيفية احتساب الفاتورة وأساس تحديد قيمتها تمثل جزءًا مهمًا من الحل، وهو ما يجعل فهم المواطن لطريقة الحساب عنصرًا أساسيًا في التعامل مع فاتورة الكهرباء.

ولا تقتصر أهمية التوعية على معرفة قيمة المبلغ النهائي فقط، وإنما تمتد إلى فهم العلاقة بين كمية الاستهلاك والشرائح التي يتم احتساب القيمة وفقًا لها، خاصة في فترات ارتفاع الطلب على الكهرباء.

نصائح لمراجعة فاتورة الكهرباء قبل السداد

وتتمثل الخطوة الأولى في مراجعة قراءة العداد الفعلية ومقارنتها بالقراءة المسجلة، مع الاحتفاظ بصورة العداد التي توثق القراءة عند تسجيلها في حالة العدادات التقليدية.

كما يمكن للمشترك الاستفادة من برنامج «احسب فاتورتي» بإدخال القراءة السابقة والحالية، لمعرفة القيمة المتوقعة للفاتورة ومقارنتها بالمبلغ المطلوب سداده.

وتساعد متابعة معدلات الاستهلاك بصورة منتظمة على اكتشاف الزيادات في وقت مبكر، خاصة خلال أشهر الصيف التي ترتفع خلالها معدلات استخدام الكهرباء، كما أن معرفة ارتباط الاستهلاك بالشرائح تمنح المواطن فهمًا أفضل لسبب تغير قيمة الفاتورة من فترة إلى أخرى.

وفي ضوء تصريحات الدكتور حافظ سلماوي، فإن زيادة وعي المواطنين بطريقة احتساب استهلاك الكهرباء وتعريفة الشرائح، إلى جانب توثيق قراءات العدادات والاستفادة من الأدوات الإلكترونية المتاحة، تعد من الوسائل المهمة للتعامل بصورة أكثر دقة مع فواتير الكهرباء قبل سدادها.