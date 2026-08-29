العيش الفينو وساندويتشات المدارس .. هل ارتكبنا خطأ بجعله الطعام الرسمي | خاص

اعتادت الكثير من الأسر على استخدام العيش الفينو في صنع ساندويتشات المدارس كدليل على التحضر والمودرن ولكن هل هذه العادة صحيحة أم أننا ندمر أولادنا بأيدينا.

قالت الدكتورة نشوى شرف، استشاري تغذية الأطفال وعلاج السموم، إن استعمال العيش الفينو في عمل ساندويتشات المدارس من اسوء العادات الغذائية المنتشرة بشكل واسع بين الطلاب من مختلف الأعمار.

أضرار الخبز الفينو

واضافت نشوى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن مشكلة الفينو أنه يتم هضمه بسرعة ويرفع السكر فجأة في الدم فيجوع الطفل سريعا إلى جانب أنه لا يحتوي علي الألياف و لا علي اي نوع من العناصر الغذائية الهامة و قد يسبب السمنة و قد يسبب الضعف و الوهن العام إذا تم استعماله باستمرار ومشاكل الهضم وزيادة احتمالات الإصابة بمرض السكر .

وحذرت نشوى قائلة لو استمر الطفل على تناول الفينو لفترة طويلة فسبب له مشاكل عديدة مثل السمنة المفرطة وزيادة الالتهابات في الجسم ومرض السكري وأمراض القلب المبكرة و أمراض المفاصل إلي جانب الخمول و الوهن و الضعف و عدم التركيز بسبب نقص الفيتامينات الموجودة فيه بالإضافة إلى أنه يزيد من احتمالات تسوس الأسنان.

الحلول البديلة

وكشفت نشوى أن البديل الجميل لدينا في مصر هو الخبز البلدي الاسمر لأنه يحتوى نسبة كبيرة من الردة المفيدة للجسم كما يحتوي علي الياف تساعد علي الشبع فترة طويلة فيساعد علي التركيز و لا يسبب الخمول مثل الفينو.

بالإضافة إلى هذا يوجد الآن في الأسواق خبز الحبة الكاملة و خبز الشوفان حيث يحتويان علي الحديد و المغنيسيوم و فيتامين B الي جانب الألياف المشبعة ولايسببان ارتفاع السكر في الدم .