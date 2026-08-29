إنشاء ممشى سياحي وحضاري في منطقة الكورية بالقاهرة

تواصل الدكتورة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جهودها في متابعة أعمال تطوير عدد من المناطق التابعة للمنطقة، في إطار حرص محافظة القاهرة على الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتولي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اهتماما بأعمال التطوير التي تستهدف إحداث نقلة حضارية بالمناطق المختلفة، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وخلق مساحات ومتنفسات جديدة للمواطنين.

محافظة القاهرة

ويأتي تطوير منطقة الكورية وإنشاء ممشى بها ضمن جهود التطوير، بهدف إضفاء طابع سياحي وحضاري على المنطقة، وتحسين شكلها العام والاستفادة من موقعها ومقوماتها بما يعزز فرص جذب المواطنين والزائرين إليها.

وتستمر جهود المنطقة الشرقية في متابعة مشروعات التطوير والعمل على رفع كفاءة المناطق وتحسين مستوى الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة ومحافظة القاهرة نحو تطوير المناطق وإظهار الوجه الحضاري للعاصمة



